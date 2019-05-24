زياد العذاري يواصل الحملة الترويجية لمنتدى تونس للاستثمار في لندن وباريس

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- مواصلة للحملة الترويجية لمنتدى تونس للاستثمار(TIF) Tunisia Investment Forum التي يقوم بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري في عدد من المدن الأوروبية صحبة المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، كانت العاصمة البريطانية لندن المحطة الثالثة في سلسلة الزيارات، حيث التقى الوزير على التوالي ب Damien MOORE، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية لتونس و Gaham STUART ، الوزير المكلف بالاستثمار.وكانت اللقاءات وفق بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار مناسبة تم خلالها تدارس سبل مزيد دفع العلاقات الاقتصادية بين تونس وبريطانيا خاصة على مستوى تعزيز الاستثمارات الانڤليزية في تونس وإرساء شراكات مثمرة في عديد القطاعات الواعدة.هذا، واجتمع الوزير مع عدد من رجال الأعمال ومسؤولي عدد من الشركات البريطانية منها بالخصوص مجموعة Chestertons المتخصصة في المجال العقاري والسياحي وشركةTransferwise ، الناشطة في مجال تمويل الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية، إلى جانب لقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية والإطارات المقيمة في بريطانيا.هذا واختتم الوزير سلسلة الزيارات الترويجية بنشاط في العاصمة الفرنسية باريس، حيث التقى بمسؤولي عدد من الشركات الكبرى الفرنسية ورجال الأعمال الراغبين في توسيع أنشطة مؤسساتهم خارج فرنسا والمهتمين بتونس كموقع حيوي وملائم في الفضاء الأورومتوسطي لتطوير الأنشطة الاقتصادية، منهم بالخصوص مسؤولي شركة Air Bus لصناعة الطائرات وشركة Michelin ومؤسسات أخرى تنشط في مجال الصناعات المعملية والتأمين والهندسة وكذلك بعض المؤسسات البنكية.وقدم الوزير في سياق لقاءاته بالحاضرين، بكل من لندن وباريس فكرة حول البرامج الإصلاحية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومزيد تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة السليمة، ودعا الوزير إلى تشجيع المؤسسات البريطانية وكذلك الفرنسية والهياكل المعنية بالاستثمار وأصحاب الأعمال على المشاركة في المنتدى حتى يتمكنوا من الاطلاع على الفرص الحقيقية المتاحة للأعمال والاستثمار.من جانبهم أكد المشاركون في اللقاءات الترويجية في كل من لندن وباريس على اهتمام مؤسساتهم بتونس كفضاء جيد واستراتيجي للاستثمار وتوسيع الأنشطة الاقتصادية ، معربين عن الاستعداد لتشجيع أصحاب القرار ورجال الأعمال على المشاركة في فعاليات المنتدى والتعرف أكثر عن الفرص المتوفرة والآفاق التي تتيحها تونس للتوسع نحو الفضاءات المجاورة.