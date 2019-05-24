وزير الداخلية يؤدي زيارة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود

Vendredi 24 Mai 2019



باب نات

- أدّى وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" مساء يوم الخميس 23 ماي 2019 زيارة إلى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود، شارك خلالها إطارات وأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية وجبة الإفطار.وقد عبّر وزير الداخلية وفق بلاغ لوزارة الداخلية, عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل أفراد الديوان الوطني للحماية المدنية في مجالات النجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث مُثمنا تضحياتهم وحسن تعاملهم مع التقلبات المناخية وما رافقها من أمطار وثلوج خلال موسم الشتاء المنقضي وموصيا إياهم بحسن الاستعداد للتوقّي من الحرائق وتأمين الموسم الصيفي.