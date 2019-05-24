وزير الداخلية يؤدي زيارة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - أدّى وزير الدّاخليّة "هشام الفراتي" مساء يوم الخميس 23 ماي 2019 زيارة إلى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بجبل الجلود، شارك خلالها إطارات وأعوان الديوان الوطني للحماية المدنية وجبة الإفطار.
وقد عبّر وزير الداخلية وفق بلاغ لوزارة الداخلية, عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل أفراد الديوان الوطني للحماية المدنية في مجالات النجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث مُثمنا تضحياتهم وحسن تعاملهم مع التقلبات المناخية وما رافقها من أمطار وثلوج خلال موسم الشتاء المنقضي وموصيا إياهم بحسن الاستعداد للتوقّي من الحرائق وتأمين الموسم الصيفي.
وقد عبّر وزير الداخلية وفق بلاغ لوزارة الداخلية, عن تقديره للمجهودات المبذولة من قبل أفراد الديوان الوطني للحماية المدنية في مجالات النجدة والإنقاذ ومجابهة الكوارث مُثمنا تضحياتهم وحسن تعاملهم مع التقلبات المناخية وما رافقها من أمطار وثلوج خلال موسم الشتاء المنقضي وموصيا إياهم بحسن الاستعداد للتوقّي من الحرائق وتأمين الموسم الصيفي.
En continu
- Hier 23:10 الإئتلافات ، في كل صومعة حاوٍ و ( مُنتصبِ )
- Hier 17:11 طارق الجراية مدربا للنجمة اللبناني
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:54
|19:29
|16:06
|12:23
|05:05
|03:16
|
27°
|27°
|% 39
|:الرطــوبة
|تونــس
|19°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|27°-19
|21°-17
|21°-17
|22°-17
|26°-19
Follow @babnet_Tunisie
( 73 242) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 72 184) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 52 658) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 49 210) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 49 098) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 38 646) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 437) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 37 489) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 144) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 821) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 760) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 618) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 33 170) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 936) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 094) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 32 011) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 962) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 779) بعد اعلام العار، جاء الدور على بور
( 31 380) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 631) الاعلامية بثينة قويعة : غلق المقاه
Par:karimyousef (France )
Sur: الإتحاد العام التونسي للشغل يطالب بفتح تحقيق بخصوص وكالة أسفار تنظم رحلات الى اسرائيل وسحب رخصة نشاطها