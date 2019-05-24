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جندوبة: حجز 17 غراما من مخدر الكوكايين و 40 نبتة من الماريخوانا

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
باب نات - تمكنت يوم 23 ماي 2019 فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بجندوبة من مداهمة منزل بحي الزغايدية وضبط شخص عمره 58 سنة وحجزت لديه 17 غراما من مخدر "الكوكايين" و3 غرامات من مسحوق "الماريخوانا" و40 نبتة ماريخوانا مزروعة بحديقة المنزل.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية بجندوبة بالإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شانه.


  
  
     
  
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