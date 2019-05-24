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فرقة الابحاث العدلية ببنزرت تلقي القبض على متهمين خطيرين صادرة في شانهما 15 منشور تفتيش

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - تمكنت المصالح الامنية التابعة لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني ببنزرت من القاء القبض على متهمين اثنين مصنفين خطيرين وصادرة في شانهما 15 منشور تفتيش لفائدة الجهات الامنية والسجنية والقضائية، وفق مصدر امني مسؤول.
واوضح المصدر ذاته لمراسل (وات) بالجهة ان المتهم الاول صادرة في شانه 10 مناشير تفتيش في قضايا وجرائم خطرة متنوعة من سرقة وتحويل وجهة وعنف ومسك واستهلاك مواد مخدرة، وتم القاء القبض عليه بمنطقة عوسجة اثر نصب كمين امني محكم له في محيط سكناه.
بينما المتهم الثاني مصنف رقم واحد في ترويج ومسك واستهلاك المخدرات وصادرة في شانه 5 مناشير تفتيش، امكن ليلة امس اثر عملية رصد وتحر دقيق القاء القبض عليه باحواز منطقة غار الملح.



  
  
     
  
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