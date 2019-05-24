Radio Babnet Tunisie On Air: Malouf - Isbahan....  

تركيز لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقية دعم منظومة التكوين المهني والتشغيل في المجال الثقافي

Vendredi 24 Mai 2019

Vendredi 24 Mai 2019
وات - تمّ الاتفاق، يوم الخميس، خلال جلسة عمل مشتركة بين وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على التسريع في تركيز لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقية ثنائية لدعم منظومة التكوين المهني والتشغيل في المجال الثقافي تم توقيعها بين الوزارتين سنة 2018.

وسيركّز عمل اللّجنة على ضبط اطار عام للتعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتطوير منظومة التكوين المهني في المجالات الثقافية، علاوة على إنجاز عدد من البرامج ذات القدرة التشغيلية ودعم المبادرات الخاصة في المجالات الثقافية والفنية.


كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التعاون بين الوزارتين من أجل تركيز برنامج جيل جديد من الباعثين والتعاون في مجالي تكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات في مجال التكوين المستمر من خلال تمويل العمليات التكوينية، وفق بيان وزارة التكوين المهني والتشغيل.

  
  
     
  
cadre-a0b2d587a1dcacb6a6038d6669cc9eda-2019-05-24 08:17:59






0 de 0 commentaires pour l'article 182849



En continu

الجمعة 24 ماي 2019 | 19 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:54 19:29 16:06 12:23 05:05 03:16
24°
 33° % 38 :الرطــوبة
تونــس 20°
1 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
33°-2023°-1822°-1722°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    13135,5

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    74
  •              1 € = 3,33712 DT        1$ =2,99491 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   544,9 MDT
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558688063|182849 225|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires