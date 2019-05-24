تركيز لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقية دعم منظومة التكوين المهني والتشغيل في المجال الثقافي

Vendredi 24 Mai 2019
وات - تمّ الاتفاق، يوم الخميس، خلال جلسة عمل مشتركة بين وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي ووزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين على التسريع في تركيز لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقية ثنائية لدعم منظومة التكوين المهني والتشغيل في المجال الثقافي تم توقيعها بين الوزارتين سنة 2018.
وسيركّز عمل اللّجنة على ضبط اطار عام للتعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتطوير منظومة التكوين المهني في المجالات الثقافية، علاوة على إنجاز عدد من البرامج ذات القدرة التشغيلية ودعم المبادرات الخاصة في المجالات الثقافية والفنية.
كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التعاون بين الوزارتين من أجل تركيز برنامج جيل جديد من الباعثين والتعاون في مجالي تكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات في مجال التكوين المستمر من خلال تمويل العمليات التكوينية، وفق بيان وزارة التكوين المهني والتشغيل.
وسيركّز عمل اللّجنة على ضبط اطار عام للتعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بتطوير منظومة التكوين المهني في المجالات الثقافية، علاوة على إنجاز عدد من البرامج ذات القدرة التشغيلية ودعم المبادرات الخاصة في المجالات الثقافية والفنية.
كما تم الاتفاق على مزيد تعزيز التعاون بين الوزارتين من أجل تركيز برنامج جيل جديد من الباعثين والتعاون في مجالي تكوين المكونين وهندسة التكوين وتبادل الخبرات في مجال التكوين المستمر من خلال تمويل العمليات التكوينية، وفق بيان وزارة التكوين المهني والتشغيل.
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Par:mandhouj (France )
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