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روني الطرابلسي: رجال الاعمال الذين يزرون معبد الغربية يدعوهم الواجب للاستثمار في تونس للمساهمة في تحسين الوضع

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - قال وزير السياحة والصناعات التقليدية روني الطرابلسي ، الاربعاء، "إن الرجال الأعمال الذين يزورون معبد الغربية (جربة) يدعوهم الواجب لأن يستثمروا في تونس وأن يوجهوا استثماراتهم اليها في اطار جهود المساهمة في تحسين الوضع".

وأضاف الطرابلسي، في تصريحات أدلى بها ، مع انطلاق زيارة معبد "الغربية" ان تونس " استطاعت تجاوز عدة صعوبات كبرى بفضل سياستها في الداخل والخارج والعمل الأمني ".


وأضاف أن زيارة "الغربية" سجلت سنة 2019 اقبالا هاما وحضور عدة شخصيات عرفت بمساندتها لهذه الزيارة وبالتالي مساندتها لتونس التي وجهت رسالات عميقة في التعايش والتسامح بين الأديان.

وتشير الأرقام الى أن زيارة معبد الغربية ما بين 22 و 23 ماي 2019 ستستقطب انظار زهاء 7 ألاف سائح سيتوافدون من عدة وجهات أوروبية الى جانب الجالية اليهودية بجربة.

وتوقع الطرابلسي ، في سياق آخر ، أن يزور تونس ، خلال 2019 زهاء 9 ملايين سائح في ظل تحسن كل الأسواق وخاصة منها التقليدية وعودة السوق البريطانية (200 الف سائح) الى جانب السوق الروسية التي تعود بقوة موفرة زهاء 750 الف سائح.

  
  
     
  
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