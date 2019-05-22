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منزل بورقيبة: الدورة الاولى لمهرجان الفيلم الاجتماعي والابداع ايام 24 و25 و26 ماي الجاري

Mercredi 22 Mai 2019

Mercredi 22 Mai 2019
وات - تحتضن مدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت النسخة الاولى من مهرجان "الفيلم الاجتماعي والابداع ايام 24 و25 و26 ماي الجاري ببادرة من وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الثقافة وبالتعاون مع عدد من المصالح الجهوية.

وتسعى هذه التظاهرة الى ابراز " كنوز الجهة التراثية منها والثقافية وتقديم عرض مصغر مما تم تقديمه فى سهرة 17 ماي بمدينة الثقافة ضمن تظاهرة ايام الجهات الخاصة بولاية بنزرت وايضا فقرات مجددة من خصوصيات المنطقة كمدينة عمالية ضاربة في القدم .


ويفتتح المهرجان يوم الجمعة 24 ماي بعرض تنشيطي لفرقة ماجورات ماطر وعدد من الفرق الفولكلورية المحلية وسط المدينة قبل تنظيم معرض متنوع المحتوى بساحة الاستقلال ، ثم سهرة سينمائية بقاعة الميتروبول مع شريط " السفراء" للمخرج ناصر الكتاري يليه لقاء مفتوح بين محبي الفن السابع واسرة ومخرج الفيلم .

وفى برنامج ليلة السبت 25 ماي، تنتظم سهرة شعرية نسائية يتخللها عرض للباس التقليدي بذات الساحة قبل تنظيم عرض شريط " جيرمينال" للمخرج كلود بيري سيشفع ايضا بلقاء حواري مع المخرج محمد دمق .
وتختتم هذه التظاهرة يوم الاحد 26 ماي بعرض شريط " اليوم الثامن " للمخرج جاكو فاندرمان ثم عرض موسيقي لفرقة " اولاد المناجم" سيتخلله تكريم ثلة من العاملات والعاملين المبدعين بفضاء ساحة الاستقلال بمدينة منزل بورقيبة.

  
  
     
  
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