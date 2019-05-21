زغوان : جلسة عمل لتنظيم إجراءات تحرير حوزة مشروع الطريق السيارة تونس - جلمة في جزئه الخاص بولاية زغوان

Mardi 21 Mai 2019
وات - انعقدت الثلاثاء جلسة عمل بمقرّ الولاية تمحورت حول إنجاز الطريق السيارة تونس - جلمة ( الرابطة بين العاصمة وجلمة من ولاية سيدي بوزيد، في جزئه الخاص بولاية زغوان، وذلك بإشراف الوالي صالح المطيراوي وحضور كافة ممثلي الهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي .
واستنادا إلى العرض العام للمشروع الذي قدّمه أنيس مبزعية مدير وحدة الطريق السيارة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تبيّن أن المساحة الجملية التي سيتم اقتناؤها او انتزاعها في إطار المصلحة العامة من أجل تحرير حوزة الطريق في الجزء المتعلق بولاية زغوان حوالي 866 هكتارا سيتم فيها قطع وإزالة البنايات والأشجار الموجودة بحرمة الطريق التي يبلغ طولها 84 كلم منها 68 كلم طريق سيارة و7 كلم طريق مضاعفة وتتعلق بالطريق الجهوية 28 و9 كلم خاصة بالطريق الحزامية لمدينة الفحص .
وذكر أنيس مبزعية ، في تصريح إعلامي أن الطريق المذكورة تمتد على طول 186 كلم بكلفة إنجاز قدّرت بـ 1660 مليون دينارا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى أن أشغال تحرير حوزة الطريق ستنطلق خلال شهر جويلية القادم وتتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر ستنطلق إثرها الأشغال الكبرى المتعلقة بالجسور والتتريبات وغيرها من الأشغال الجانبية وذلك في غضون السداسي الأول من سنة 2020 حسب تقديره .
وأفاد والي الجهة من جهته أن اللجنة الجهوية للاقتناء والتحديد ستجتمع غدا لتحديد وجرد العقارات التي يجب انتزاعها لفائدة المشروع والإجراءات الواجب اتخاذها سواء مع المكلف بنزاعات الدولة ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التابعة لملك الدولة أو مع الخواص لإقتناء الأراضي التي ستستغل للغرض ذاته ، وسيقع عرض المقترحات على الدوائر والهياكل المختصة للتسريع بإنجاز الطريق السيارة.
واستنادا إلى العرض العام للمشروع الذي قدّمه أنيس مبزعية مدير وحدة الطريق السيارة بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تبيّن أن المساحة الجملية التي سيتم اقتناؤها او انتزاعها في إطار المصلحة العامة من أجل تحرير حوزة الطريق في الجزء المتعلق بولاية زغوان حوالي 866 هكتارا سيتم فيها قطع وإزالة البنايات والأشجار الموجودة بحرمة الطريق التي يبلغ طولها 84 كلم منها 68 كلم طريق سيارة و7 كلم طريق مضاعفة وتتعلق بالطريق الجهوية 28 و9 كلم خاصة بالطريق الحزامية لمدينة الفحص .
وذكر أنيس مبزعية ، في تصريح إعلامي أن الطريق المذكورة تمتد على طول 186 كلم بكلفة إنجاز قدّرت بـ 1660 مليون دينارا بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الأوروبي للاستثمار، مشيرا إلى أن أشغال تحرير حوزة الطريق ستنطلق خلال شهر جويلية القادم وتتطلب فترة لا تقل عن 6 أشهر ستنطلق إثرها الأشغال الكبرى المتعلقة بالجسور والتتريبات وغيرها من الأشغال الجانبية وذلك في غضون السداسي الأول من سنة 2020 حسب تقديره .
وأفاد والي الجهة من جهته أن اللجنة الجهوية للاقتناء والتحديد ستجتمع غدا لتحديد وجرد العقارات التي يجب انتزاعها لفائدة المشروع والإجراءات الواجب اتخاذها سواء مع المكلف بنزاعات الدولة ومصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التابعة لملك الدولة أو مع الخواص لإقتناء الأراضي التي ستستغل للغرض ذاته ، وسيقع عرض المقترحات على الدوائر والهياكل المختصة للتسريع بإنجاز الطريق السيارة.
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