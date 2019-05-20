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في قضايا رفعتها عليه إطارات امنية سامية بوزارة الداخلية ...حفظ التهمة في حق النقابي الامني محمد الرويسي

Lundi 20 Mai 2019

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قرر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان حفظ التهم في حق النقابي الامني محمد الرويسي ..

وتتعلق القضية الاولى بشكاية رفعها عليه محمد علي العروي وشكاية ثانية رفعها عليه رئيس منطقة القيروان وتتعلق بالثلب والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك على خلفية تدوينات اعتبرها الشاكون حط واساءة لهم وافتراء في حقهم ألا ان الابحاث كشفت ان الرويسي لا يشرف ولا ينتمي الى تلك الصفحة ....


  
  
     
  
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