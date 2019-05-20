في قضايا رفعتها عليه إطارات امنية سامية بوزارة الداخلية ...حفظ التهمة في حق النقابي الامني محمد الرويسي

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قرر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقيروان حفظ التهم في حق النقابي الامني محمد الرويسي ..
وتتعلق القضية الاولى بشكاية رفعها عليه محمد علي العروي وشكاية ثانية رفعها عليه رئيس منطقة القيروان وتتعلق بالثلب والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك على خلفية تدوينات اعتبرها الشاكون حط واساءة لهم وافتراء في حقهم ألا ان الابحاث كشفت ان الرويسي لا يشرف ولا ينتمي الى تلك الصفحة ....
وتتعلق القضية الاولى بشكاية رفعها عليه محمد علي العروي وشكاية ثانية رفعها عليه رئيس منطقة القيروان وتتعلق بالثلب والاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي فايس بوك على خلفية تدوينات اعتبرها الشاكون حط واساءة لهم وافتراء في حقهم ألا ان الابحاث كشفت ان الرويسي لا يشرف ولا ينتمي الى تلك الصفحة ....
En continu
- Hier 22:29 الله يكون في عون هذه البلاد و شعبها ،،،
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:51
|19:26
|16:06
|12:23
|05:07
|03:20
|
23°
|22°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|15°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|22°-15
|28°-18
|22°-17
|25°-16
|27°-17
Follow @babnet_Tunisie
( 69 441) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 69 065) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 034) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 906) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 44 825) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 38 514) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 931) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 570) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 066) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 717) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 674) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 880) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 280) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 034) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 943) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 31 912) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 373) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 31 248) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 29 761) فيصل الحضيري يرد مرة اخرى على سامي
( 28 718) مسافرة تثور في وجه الغنوشي في الطا
Par:NBFRADJ (Tunisia )
Sur:مجموعة '' Archimedes '' من يمولها ولماذا استهدفت النهضة والشاهد ؟