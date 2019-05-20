...الاعدام شنقا حتى الموت في حق قاتل خالته المسنة في حي الزهور بسبب الحرقة

Lundi 20 Mai 2019
باب نات - قررت اليوم الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم بالاعدام شنقا حتى الموت في حق موقوف في العقد الثالث من العمر قتل خالته المسنة والتى كانت في العقد السادس من العمر ب13 طعنة بواسطة سكين داخل غرفة نومها بمنزلها الكائن بجهة حي الزهور الرابع عندما تفطنت له يسرق اموالها ومصوغها ...
وقد كشفت ملابسات القضية ان المتهم علم بأن خالته تخفي في منزلها مبلغ مالي لتتمكن من السفر والقيام بمناسك العمرة فخطرت بباله فكرة سرقتها حتى يتمكن من الابحار خلسة بمساعدة حراق نحوى القطر الايطالي وقد تمكن اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني من القبض على الجاني ولباسه ملطخة بدماء خالته وقد اعترف بما نسب إليه كما اكد ان صديقه مورط معه وقد حوكم بدوره ب20سنة من اجل تهمة المشاركة في القتل العمد ...
وقد تبين ايضا ان الهالكة كانت تحسن لابن شقيقتها وتمكنه من المال كما اشرفت على تربيته ...
وقد كشفت ملابسات القضية ان المتهم علم بأن خالته تخفي في منزلها مبلغ مالي لتتمكن من السفر والقيام بمناسك العمرة فخطرت بباله فكرة سرقتها حتى يتمكن من الابحار خلسة بمساعدة حراق نحوى القطر الايطالي وقد تمكن اعوان فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني من القبض على الجاني ولباسه ملطخة بدماء خالته وقد اعترف بما نسب إليه كما اكد ان صديقه مورط معه وقد حوكم بدوره ب20سنة من اجل تهمة المشاركة في القتل العمد ...
وقد تبين ايضا ان الهالكة كانت تحسن لابن شقيقتها وتمكنه من المال كما اشرفت على تربيته ...
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Par:BABANETTOO (France )
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