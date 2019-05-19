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سنية بن الشيخ تشارك في أشغال الدورة 72 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف

Dimanche 19 Mai 2019

Dimanche 19 Mai 2019
وات - تشارك وزيرة الصحة بالنيابة، الدكتورة سنية بن الشيخ على رأس وفد هام في أشغال الدورة 72 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف حيث حضرت مساء يوم الأحد 19 ماي 2019 في إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد على هامش هذه الدورة.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة , تركز النقاش خلال الاجتماع حول مزيد دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحيوفقو.

كما شاركت صباح يوم الأحد بمعية رئيس منطمة الصحة العالمية وسفير تونس بجنيف في التظاهرة الرياضية "سباق المشي للجميع" الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم وتحسين الصحة وخدمة الضعفاء".



  
  
     
  
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