سنية بن الشيخ تشارك في أشغال الدورة 72 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف

Dimanche 19 Mai 2019
وات - تشارك وزيرة الصحة بالنيابة، الدكتورة سنية بن الشيخ على رأس وفد هام في أشغال الدورة 72 لمنظمة الصحة العالمية بجنيف حيث حضرت مساء يوم الأحد 19 ماي 2019 في إجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد على هامش هذه الدورة.
ووفق بلاغ لوزارة الصحة , تركز النقاش خلال الاجتماع حول مزيد دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحيوفقو.
كما شاركت صباح يوم الأحد بمعية رئيس منطمة الصحة العالمية وسفير تونس بجنيف في التظاهرة الرياضية "سباق المشي للجميع" الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم وتحسين الصحة وخدمة الضعفاء".
ووفق بلاغ لوزارة الصحة , تركز النقاش خلال الاجتماع حول مزيد دعم العمل العربي المشترك في المجال الصحيوفقو.
كما شاركت صباح يوم الأحد بمعية رئيس منطمة الصحة العالمية وسفير تونس بجنيف في التظاهرة الرياضية "سباق المشي للجميع" الذي انتظم على هامش اجتماعات منظمة الصحة العالمية تحت شعار "الحفاظ على سلامة العالم وتحسين الصحة وخدمة الضعفاء".
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:50
|19:25
|16:05
|12:23
|05:08
|03:22
|
17°
|15°
|% 77
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|15°-13
|24°-16
|28°-18
|25°-17
|25°-16
Follow @babnet_Tunisie
( 68 537) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 68 271) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 49 479) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 49 023) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 681) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 697) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 38 495) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 38 179) فيديو اليوم: الراقصة والطوبال
( 37 862) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 462) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 051) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 703) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 33 655) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 32 873) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 32 090) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 32 016) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 897) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 642) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
( 31 237) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 169) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
Par:Amir1 ( )
Sur:ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها رسميًا