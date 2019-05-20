الجامعة العامة للثقافة ترفض الأمر الحكومي الجديد المتعلّق بأوقات العمل في المؤسسات الثقافية

Lundi 20 Mai 2019
وات - عبّرت الجامعة العامة للثقافة المنضوية تحت راية الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها "المطلق" للأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 والمتعلّق بتوزيع أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية وبإحداث منحة مالية لفائدة أصناف الأعوان المعنيين بهذا التوزيع.
وعبّرت الجامعة العامة للثقافة، في بيان أصدرته يوم السبت، عن تمسك منخرطيها المبدئي بمخرجات الاتفاق المنبثق عن المفاوضات مع وزارة الشؤون الثقافية.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للثقافة مفتاح وناسي، في تصريح ل(وات) مساء الأحد، إن الاتفاق السابق مع سلطة الإشراف أفرغ من محتواه، متهما وزير الشؤون الثقافية بالتلاعب بما تم الاتفاق عليه سابقا خلال المفاوضات.
وأكد على عدم اعتراف الجامعة بهذا الأمر الحكومي، مشدّدا على تمسّك أبناء القطاع بمطالبهم مشيرا الى ان الهيئة الإدارية القطاعية ستعقد اجتماعا لها خلال الأسبوع الحالي للنظر في ما أسماها بـ "الخطوات التصعيدية القادمة" من أجل تحقيق مطالب القطاع.
وعبّرت الجامعة العامة للثقافة، في بيان أصدرته يوم السبت، عن تمسك منخرطيها المبدئي بمخرجات الاتفاق المنبثق عن المفاوضات مع وزارة الشؤون الثقافية.
وقال كاتب عام الجامعة العامة للثقافة مفتاح وناسي، في تصريح ل(وات) مساء الأحد، إن الاتفاق السابق مع سلطة الإشراف أفرغ من محتواه، متهما وزير الشؤون الثقافية بالتلاعب بما تم الاتفاق عليه سابقا خلال المفاوضات.
وأكد على عدم اعتراف الجامعة بهذا الأمر الحكومي، مشدّدا على تمسّك أبناء القطاع بمطالبهم مشيرا الى ان الهيئة الإدارية القطاعية ستعقد اجتماعا لها خلال الأسبوع الحالي للنظر في ما أسماها بـ "الخطوات التصعيدية القادمة" من أجل تحقيق مطالب القطاع.
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