Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Kasr El Ameni  

الأموال المتداولة ببورصة تونس على امتداد شهر افريل الماضي تراجع حجمها بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2019

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - تراجع حجم الأموال المتداولة في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019 ، بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2019 وبلغت زهاء 102 مليون دينار وفق بيانات وردت بالنشرية الشهرية للبورصة.
وتقلص الحجم اليومي للتداول، خلال شهر أفريل 2019 ، الى 4,8 مليون دينار مقابل 5,7 مليون دينار خلال شهر مارس 2019 و 7,3 ملايين دينار منذ مطلع 2019 علما وان مؤشر السيولة تراجع بدروه ، من 44 بالمائة خلال مارس 2019 الى 40 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي.

وتطور مؤشر "توننداكس" بنسبة 0,34 بالمائة خلال أفريل 2019 بعد تراجع بنسبة 3,54 بالمائة ليقفل عند 6855,12 نقطة وتراجعت خسائره تبعا لذلك منذ مطلع العام الجاري لتستقر في مستوى 5,82 بالمائة مقابل تطور بنسبة 13,41 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.

وشهد مؤشر تونتداكس 20 ارتفاعا بنسبة 0,64 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3,87 بالمائة خلال شهر مارس 2019 لتبلغ خسائره 5,32 بالمائة مقابل تطور بنسبة 15,17 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.
وارتفعت أسهم 34 شركة مدرج ببورصة الاوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019 ، في حين تراجعت اسهم 45 شركة علما وان السوق تضم 82 شركة مدرجة

  
  
     
  
cadre-e8218128946129b008082e29f9901a6b-2019-05-16 14:53:55






0 de 0 commentaires pour l'article 182438



En continu

الخميس 16 ماي 2019 | 11 رمضان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:47 19:22 16:05 12:23 05:10 03:25
20°
 19° % 45 :الرطــوبة
تونــس 13°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
19°-1332°-1625°-1522°-1524°-15
  • Avoirs en devises
    13327,8

  • (16 mai)
  • Jours d'importation
    76
  •              1 € = 3,34169 DT        1$ =2,98290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16 mai)   285,8 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1558015146|182438 81|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires