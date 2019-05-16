الأموال المتداولة ببورصة تونس على امتداد شهر افريل الماضي تراجع حجمها بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2019

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- تراجع حجم الأموال المتداولة في بورصة الأوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019 ، بنسبة 11 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2019 وبلغت زهاء 102 مليون دينار وفق بيانات وردت بالنشرية الشهرية للبورصة.وتقلص الحجم اليومي للتداول، خلال شهر أفريل 2019 ، الى 4,8 مليون دينار مقابل 5,7 مليون دينار خلال شهر مارس 2019 و 7,3 ملايين دينار منذ مطلع 2019 علما وان مؤشر السيولة تراجع بدروه ، من 44 بالمائة خلال مارس 2019 الى 40 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي.وتطور مؤشر "توننداكس" بنسبة 0,34 بالمائة خلال أفريل 2019 بعد تراجع بنسبة 3,54 بالمائة ليقفل عند 6855,12 نقطة وتراجعت خسائره تبعا لذلك منذ مطلع العام الجاري لتستقر في مستوى 5,82 بالمائة مقابل تطور بنسبة 13,41 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.وشهد مؤشر تونتداكس 20 ارتفاعا بنسبة 0,64 بالمائة مقابل انخفاض بنسبة 3,87 بالمائة خلال شهر مارس 2019 لتبلغ خسائره 5,32 بالمائة مقابل تطور بنسبة 15,17 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.وارتفعت أسهم 34 شركة مدرج ببورصة الاوراق المالية بتونس، خلال شهر أفريل 2019 ، في حين تراجعت اسهم 45 شركة علما وان السوق تضم 82 شركة مدرجة