8 الاف شخص يحضرون بتونس القمة الكبرى للتكنولوجيا من 17 الى 21 جوان 2019

Jeudi 16 Mai 2019



وات

- يشارك قرابة 8 ألاف شخص من بينهم ألف فاعل اقتصادي وسياسي و مؤسساتي من مختلف اصقاع العالم من 17 الى 21 جوان 2019 بتونس، في أكبر قمة لتكنولوجيا المعلومات تقام في اطار مبادرة "افريقيا في تحول " (افريكا موفز).وقالت الشريكة المؤسسة لجمعية الشراكة و التنوع الشبكي التي تنظم التظاهرة ، ميلاني مارتان خلال ندوة صحفية انعقدت الخميس بمدينة الثقافة، ان التظاهرة ستشهد انعقاد قمة غير عادية يوم 18 جوان 2019 سيحضرها 1000 شخص من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين و المؤسساتيين قدموا اساسا من افريقيا الى جانب أوروبا وأمريكا وآسيا.وخصص القائمون على التظاهرة أيام 19 و 20 و21 جوان 2019 لتنظيم سلسلة من الورشات وحلقات النقاش يؤمنها 150 متدخلا للتطرق الى عدة مواضيع على غرار الحكومة الالكترونية والتربية والصحة والثقافة والبيانات ... وستعرض زهاء 300 مؤسسة ناشئة ومؤسسة تكنولوجياتها وأفكارها ضمن صالون يمتد على 20 ألف متر مربع الى جانب عقد ورشات عمل وتنشيط الأجواء.وأضافت مارتان ، في ذات السياق ، انه من منطلق ان المراة والشباب يمثلان مستقبل إفريقيا فقد تم تخصيص يوم للمراة ستحضره صاحبات الأعمال.كما تمت دعوة زهاء 100 صاحب وصاحبة مؤسسة ناشئة يمثلون مختلف القطاعات، للمشاركة في مسابقة الابتكار.علما وان عدد هاما من الفنانين الافارقة سيشاركون في اختتام التظاهرة من خلال تقديم عروض فلكورية افريقية وقالت مارتان ان القمة الكبري لتكنولوجيا المعلومات في تونس تندرج في اطار مبادرة " أفريقيا في تحول " التي تتضمن كذلك تظاهرة حول الأعمال ستعقد بسنغافورة من 16 الى 20 سبتمبر 2019 و ايام التجديد بداكار (السينغال) يومي 20 و 21 نوفمبر 2019.وتهدف مبادرة "افريكا موفز " الى تثمين وتنمية التكنولوجيات الافريقية على المستوى العالمي واقتراح حلول ملموسة لرهانات السكان والمؤسسات والحكومات وتشجيع التكنولوجيا والمبادرة وتسهيل الشراكة ولقاءات الاعمال ودفع الاستثمار.وقالت مارتان ان "قمة التكنولوجيا تونس 2019" تتزامن مع انجاز دراسة حول "التجديد الافريقي يبني العالم: التشخيص و الأفاق" تهدف الى عرض خطوات التجديد على المستوى الافريقي في مختلف اشكاله".وتعمل جمعية الشراكة والتنوع الشبكي انطلاقا من أوروبا وترافق هذه الجمعية اصحاب افكار المشاريع المجددة قصد تفعيلها واستدامتها وعولمتها.