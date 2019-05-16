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أحمد عظوم يدعو إلى بعث لجان مصغرة عن اللجنة الوطنية للحج لمزيد إحكام التحضيرات لموسم الحج

Jeudi 16 Mai 2019

Jeudi 16 Mai 2019
وات - دعا وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم، لدى إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية للحج، المنعقد اليوم الإربعاء بمقر الوزارة، الى بعث لجان مصغرة عن اللجنة الوطنية، تنعقد أسبوعيا أو أكثر عند الإقتضاء، لمزيد إحكام التحضيرات والإستعداد لإنطلاق أولى الرحلات الى البقاع المقدسة المقررة يوم 23 جويلية 2019.

وخصص اجتماع اللجنة الوطنية للحج، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، لتقييم المراحل السابقة من تحضيرات موسم الحج 2019م /1440ه، وإعداد مخطط عمل للفترة القادمة التي ستشهد الإعلان عن تسعيرة الحج، وفتح مكاتب التسجيل في مختلف الولايات، وتفعيل الإتفاقية الموقعة مع البريد التونسي لتسهيل الإجراءات وتثبيت جدول الرحلات، إضافة الى تواصل دروس التوعية الخاصة بالمقبلين على أداء هذه الفريضة.
وقد حضر الإجتماع الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، والمستشارة الأولى لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالتنسيق والمتابعة، وممثل رئاسة الحكومة والأطراف المتدخلة في التنظيم.


يذكر أن وزارة الشؤون الدّينية والبريد التونسي، وقعا أمس الثلاثاء على اتفاقية شراكة ثنائية، تهدف إلى تفعيل محضر المجلس الوزاري المضيّق المنعقد يوم 18 ماي 2018 ، وخاصة منه القرار المتعلق باعتماد نظام الدّفع الإلكتروني عند إتمام إجراءات السّفر إلى البقاع المقدّسة، بداية من الموسم الحالي 1440هـ/2019 م.
وستتولّى الوزارة بالتنسيق مع البريد التونسي، بمقتضى هذه الإتفاقية، دعوة الحجيج التونسيّين عبر إرساليات قصيرة إلى تنزيل معلوم الحجّ (الخدمات والنقل الجوّي.. ) بمكاتب البريد القريبة منهم.

  
  
     
  
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