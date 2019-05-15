3ر15 بالمائة نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية

Mercredi 15 Mai 2019



وات

- بلغت نسبة البطالة في تونس خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية 3ر15 بالمائة مسجلة بذلك انخفاضا طفيفا بنسبة 1ر0 نقطة (4ر15 بالمائة بالمقارنة مع الثلاثي الأول من 2018 وب 2ر0 نقطة بالمقارنة مع الثلاثي الرابع للسنة الماضية مع تسجيل انخفاض طفيف في بطالة حاملي الشهائد العليا.ويبلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلاثي الأول من سنة 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، 7ر637 ألف عاطل عن العمل مقابل 9ر644 ألف في الثلاثي الرابع من العام الماضي.وتقدّر نسبة البطالة خلال الربع الأول لهذه السنة لدى الذكور ب 4ر12 بالمائة (استقرار مقارنة بالفترة ذاتها مع 2018) و 6ر22 بالمائة لدى الإناث بانخفاض ب 1ر0 بالمائة في الثلاثي الأول من السنة المنقضية.وبالنسبة إلى البطالة لدى حاملي الشهائد العليا فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل في هذه الفئة ليصل إلى 4ر255 الفا إلى موفى مارس من هذا العام مقابل 1ر261 ألفا في الثلاثي الرابع من 2018 بتراجع بنحو 7ر5 آلاف عاطل.وانخفضت تبعا لذلك نسبة البطالة في صفوف هذه الفئة لتبلغ 2ر28 بالمائة مقابل 3ر29 بالمائة في الفترة ذاتها من 2018.وأظهرت النتائج المسجلة في هذه الفئة انخفاض نسبة البطالة لدى الذكور حاملي الشهائد العليا إلى 5ر15 بالمائة مع موفى مارس المنقضي مقابل 18 بالمائة في الفترة نفسها من 2018 بتراجع ب 5ر1 نقطة.وبخصوص بطالة الإناث من حاملي الشهائد العليا فقد عرفت بدورها تقلصا بلغ 4ر0 نقطة إذ مرت من 7ر38 بالمائة في الربع الأول من 2018 إلى 3ر38 بالمائة في نفس المدة من 2019 أما بخصوص البطالة لدى الشباب (الفئة العمرية 15/24 سنة) فقد سجل المسح نسبة البطالة في حدود 3ر34 بالمائة وتقدر هذه السنة ب 3ر34 بالمائة لدى الذكور و 5ر34 بالمائة لدى الإناث.ومن جهة أخرى بقدر عدد السكان المشتغلين في الثلاثي الأول من هذا العام ب 3 ملايين و 520 ألف شخص مقابل 3 ملايين و 507 آلاف شخص في الفترة ذاتها من العام الفارط.ويتوزع المشتغلون على مليونين و 590 ألف مشتغل من الذكور و 7ر929 ألف من الإناث.