تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي ب2،9 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2019

Mercredi 15 Mai 2019



وات

- تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي لتونس، خلال الثلاثي الأول من 2019 ، بنسبة 2،9 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي وفق بيانات كشف عنها المعهد الوطني للاحصاء الاربعاء.وارجع المعهد ، في نشريته المتعلقة بمؤشر الانتاج الصناعي مارس 2019 ، هذا التراجع الى تقلص قطاع المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 10,8 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 14,8 بالمائة نتيجة تراجع انتاج زيت الزيتون.وتراجع الانتاج في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 1,9 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2,1 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 16,9 بالمائة.وارتفع مؤشر الانتاج الصناعي ، في المقابل، في قطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 35,3 نتيجة ارتفاع انتاج الفسفاط (933,7 الف طن خلال الثلاثي الاول من 2019 مقابل 468,6 الف طن خلال نفس الفترة من سنة 2018) وقطاع المواد الكميائية بنسبة 23,8 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 4 بالمائة .* مؤشر الانتاج الصناعي يتراجع بنسبة 2,1 بالمائة خلال مارس 2019 تراجع حجم الانتاج الصناعي خلال شهر مارس 2019 بنسبة 2,1 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي مدفوعا اساسا بالتراجع المسجل في قطاع الصناعات المستخرجات المنجمية المولدة للطاقة بنسبة 6,5 بالمائة وقطاع المستخرجات المنجمية غير المولدة للطاقة بنسبة 7,3 بالمائة وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 8 بالمائة نتيجة التراجع الملحوظ في انتاج زيت الزيتون.وتقلص الانتاج الصناعي في قطاع الصناعات الميكانكية والكهربائية بنسبة 3,2 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 2,7 بالمائة وقطاع تكرير النفط بنسبة 56,1 بالمائة وقطاع المطاط واللذائن بنسبة 8,1 بالمائة.وسجل مؤشر الانتاج الصناعي ارتفاعا في انتاج قطاع المواد الكميائية بنسبة 33,9 بالمائة وقطاع المواد المنجمية غير المعدنية بنسبة 6,6 بالمائة.