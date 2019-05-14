البرلمان يصادق على قرض لانجاز مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

Mardi 14 Mai 2019



وات

- صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.وسيخصص هذا القرض، البالغ قيمته 120 مليون أورو، لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. وسيقع سداده على امتداد 20 سنة من بينها 7 سنوات امهال.ويهدف مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الى المساهمة في إدماج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومجابهة ظاهرة اختلاس الكهرباء والتقليص من الديون المخلدة لدى الحرفاء.ويرنو، كذلك، الى تحسين نظام الفوترة بالاعتماد على رفع العدادات آليا وعن بعد والمساهمة في التحكم في الطلب على الطاقة خاصة عند الذروة.ويتكون هذا المشروع خاصة من توفير البنية التحتية للتعداد الذكي للكهرباء جهد منخفض وغاز ضغط منخفض بجهة صفاقس (حوالي 400 ألف عداد كهرباء و40 الف عداد غاز) والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع العدادات على المستوى الوطني.ويشمل المشروع، أيضا، انشاء البنية التحتية لوضع 20 ألف عداد ذكي للكهرباء جيد متوسط في كامل جهات البلاد علاوة على ارساء منظومة معلوماتية لشبكات الكهرباء في البلاد.وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 121 مليون أورو، سيمول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة القرض المصادق عليه (120 مليون أورو) وهبة بمبلغ 1 مليون أورو.