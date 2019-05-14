البرلمان يصادق على قرض لانجاز مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء

Mardi 14 Mai 2019
وات - صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التأمت الثلاثاء، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء.
وسيخصص هذا القرض، البالغ قيمته 120 مليون أورو، لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. وسيقع سداده على امتداد 20 سنة من بينها 7 سنوات امهال.
ويهدف مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الى المساهمة في إدماج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومجابهة ظاهرة اختلاس الكهرباء والتقليص من الديون المخلدة لدى الحرفاء.
ويرنو، كذلك، الى تحسين نظام الفوترة بالاعتماد على رفع العدادات آليا وعن بعد والمساهمة في التحكم في الطلب على الطاقة خاصة عند الذروة.
ويتكون هذا المشروع خاصة من توفير البنية التحتية للتعداد الذكي للكهرباء جهد منخفض وغاز ضغط منخفض بجهة صفاقس (حوالي 400 ألف عداد كهرباء و40 الف عداد غاز) والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع العدادات على المستوى الوطني.
ويشمل المشروع، أيضا، انشاء البنية التحتية لوضع 20 ألف عداد ذكي للكهرباء جيد متوسط في كامل جهات البلاد علاوة على ارساء منظومة معلوماتية لشبكات الكهرباء في البلاد.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 121 مليون أورو، سيمول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة القرض المصادق عليه (120 مليون أورو) وهبة بمبلغ 1 مليون أورو.
وسيخصص هذا القرض، البالغ قيمته 120 مليون أورو، لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الذي يندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي. وسيقع سداده على امتداد 20 سنة من بينها 7 سنوات امهال.
ويهدف مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء الى المساهمة في إدماج إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ومجابهة ظاهرة اختلاس الكهرباء والتقليص من الديون المخلدة لدى الحرفاء.
ويرنو، كذلك، الى تحسين نظام الفوترة بالاعتماد على رفع العدادات آليا وعن بعد والمساهمة في التحكم في الطلب على الطاقة خاصة عند الذروة.
ويتكون هذا المشروع خاصة من توفير البنية التحتية للتعداد الذكي للكهرباء جهد منخفض وغاز ضغط منخفض بجهة صفاقس (حوالي 400 ألف عداد كهرباء و40 الف عداد غاز) والتي تمثل نسبة 10 بالمائة من مجموع العدادات على المستوى الوطني.
ويشمل المشروع، أيضا، انشاء البنية التحتية لوضع 20 ألف عداد ذكي للكهرباء جيد متوسط في كامل جهات البلاد علاوة على ارساء منظومة معلوماتية لشبكات الكهرباء في البلاد.
وتقدر الكلفة الجملية للمشروع بنحو 121 مليون أورو، سيمول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية بواسطة القرض المصادق عليه (120 مليون أورو) وهبة بمبلغ 1 مليون أورو.
En continu
- Hier 20:45 فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه تراس!
- Hier 16:35 البنك المركزي يرد على هشام السنوسي
- Hier 14:21 وزير العدل يلتقي سفير ألمانيا بتونس
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:47
|19:22
|16:05
|12:23
|05:10
|03:25
|
19°
|20°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
8.2 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|20°-14
|32°-16
|25°-15
|22°-15
|24°-15
Follow @babnet_Tunisie
( 65 072) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 56 341) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 52 567) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 389) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 951) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 45 970) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 674) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 45 629) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 41 926) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 38 390) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 322) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 35 878) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 33 994) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 583) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 144) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 806) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 966) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 806) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 086) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 30 007) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur:بعد 58 سنة من المماطلة! ملف الزعيم على طاولة القضاء.. شكرا بن سدرين