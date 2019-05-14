ولاية المنستير في ضيافة مدينة الثقافة بالعاصمة يوم 22 جوان المقبل

Mardi 14 Mai 2019



وات

- تحتضن مدينة الثقافة يوم الثقافة الجهوي لولاية المنستير يوم 22 جوان 2019 وذلك في إطار برنامج "ليالي الجهات/ مدن الفنون"، وهو من المحطات الثقافية الجهوية الهامّة التي تعمل الجهة على إنجاحها حيث خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية المنستير لحسن الإعداد لها وفق ما أفاد وات الملحق الإعلامي بولاية المنستير سامي طرشون.وتحرص الجهة خلال يوم الثقافة الجهوي لولاية المنستير بمدينة الثقافة على إبراز ثراء الموروث الثقافي المادي واللامادي بولاية المنستير وتنوعه علاوة على ما تتميز به في مجالات أخرى.وتشمل المحطات الثقافية الهامّة المقبلة على مستوى الجهة تنظيم مهرجان المدينة بالمنستير من 18 إلى 26 ماي الجاري، والدورة 17 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمنستير من 19 الى 29 جوان المقبل بمشاركة فنانين تشكيليين من 23 دولة، والدورة السابعة لمهرجان الابداع للاتحاد العام التونسي للشغل مبدئيا من 5 إلى 7 سبتمبر 2019.