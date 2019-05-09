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مدنين: حادث انقلاب شاحنة خفيفة تقل نساء ناشطات في المجال الفلاحي دون تسجيل خسائر بشرية

Jeudi 09 Mai 2019

Jeudi 09 Mai 2019
وات - جدّ صباح اليوم الخميس، حادث انقلاب شاحنة خفيفة على متنها 8 ركاب، أغلبهم من النساء الناشطات في مجال العمل الفلاحي، أصيلات معتمدية سيدي مخلوف، عند تنقلهن للحصاد بمنطقة "اللبة".

ووقع الحادث على مستوى النقطة الكيلومترية 7 بطريق اللبة من معتمدية مدنين الجنوبية، دون أن يخلف خسائر في الأرواح، وفق ما أكده مصدر من الحماية المدنيّة لمراسلة (وات) بالجهة.
وتم نقل المصابات وهنّ ستة نساء، إلى المستشفى الجامعي بمدنين، حيث أفاد مدير المستشفى، طيب التمتام، إصابة احداهن بكسر، فيما تعتبر بقية الحالات مستقرة، مع توفير الإحاطة النفسية لأربعة منهنّ.


  
  
     
  
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