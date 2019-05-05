اليعقوبي: وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي تتفقان على صرف مستحقات المربين

Dimanche 05 Mai 2019



وات

- أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي اليوم الاحد أن الجامعة توصلت الى اتفاق مع وزارة التربية ينص على الإلتزام بالغاء منشور الوزارة القاضي بارفاق مطلب عطل المرض والشهائد الطبية بنسخ من الوصفات الطبية تامة الدفع وعلى صرف المستحقات المالية للمدرسين خلال شهر ماي الجاري.وأكد اليعقوبي في تصريح ل(وات) اليوم أن وفد وزارة التربية المتألف من المديرين العامين تعهدوا خلال جلسة التفاوض التي جمعت الطرفين يوم الجمعة الماضي بصرف المستحقات المالية للمربين التي تشمل المفعول المالي للترقيات ومنح العمل الدوري و الساعات الاضافية واصلاح ومراقبة الامتحانات التي لم يتم صرف بعضها منذ سنتي 2017 و2018 مشيرا الى أنه سيقع صرفها خلال شهر ماي الجاري.وتعهد وفد الوزارة حسب اليعقوبي بإصدار منشور يلغي تطبيق منشور سابق ينص على الزامية ارفاق مطلب عطل المرض والشهائد الطبية بنسخ من الوصفات الطبية تامة الدفع فضلا عن تمكين المدرسين ممن تم الاقتطاع من مرتباتهم على خلفية عدم تطبيقهم للمنشور السابق من جميع مستحقاتهم المالية المقتطعة.وجاء الاتفاق ليلغي المنشور الذي كانت أصدرته الوزارة منذ مطلع أكتوبر 2018 بعد اصدار المحكمة الادارية يوم 26 أفريل 2019 اذنا قضائيا بتوقيف تنفيذه الى حين البت في القضية الأصلية التي رفعتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي في تجاوز السلطة.وكشف النقابي أن الجلسة بين الطرفين تدراست تطبيق اتفاق 9 فيفري الماضي وطالبت النقابة خلالها باصدار النصوص والأوامر الترتيبية في حين قدم وفد الوزارة معطيات تؤكد تقديم كل مشاريع الأوامر والنصوص المتعلقة بالاتفاق الى رئاسة الحكومة من أجل اصدارها معبرا عن أمله في أن يتم ذلك في القريب العاجل.وأعلن أنه سيتم غدا الاثنين ابرام محضر جلسة بشأن ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة الماضي مشيرا في سياق آخر الى أن جلسة مرتقبة ستجمع كلا من وزير التربية حاتم بن سالم بالمكتب الجديد للجامعة العامة للتعليم الثانوي عقب الاعلان عن تركيبته الجديدة في مؤتمره الذي عقد مؤخرا.وستصدر الجامعة في غضون الأيام المقبلة لوائحها الجديدة التي ستتضمن جملة من مطالب القطاع المادية والمتعلقة بالاصلاح التربوي وفق ما أكده النقابي مشددا على أن الجامعة ستعرض رؤيتها للإصلاح التربوي ومطالبها الجديدة خلال الجلسة المزمع عقدها مع وزير التربية.