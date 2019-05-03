توقيع إتفاقية إطارية في مجال التكوين المستمر بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والإتحاد العام التونسي للشغل

Vendredi 03 Mai 2019
باب نات - امضى كل من وزيرة التكوين المهني والتشغيل سيدة الونيسي ونور الدين الطبّوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة بمقر الوزارة، اتفاقية شراكة في قطاع النسيج والملابس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تركيز شراكة خصوصية بين المركز والاتحاد وتوفير الدعم والاستشارة في مجال التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية بما يتماشى والحاجيات الفعلية للاتحاد من خلال تحديد الحاجيات وإعداد المخططات التكوينية وتوفير التكوين في مجال هندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية والمساهمة في إعداد مرجعيات المهن والكفايات وعلى تركيز وظيفة التكوين المستمر داخل الاتحاد، كما تهدف هذه الإتفاقية إلى العمل على توفير أنشطة تكوين مستمر جهوية أو وطنية لفائدة موظفي الاتحاد ومنظوريه ومسؤوليه النقابيين وتوفير تكوين مستمر مفض لشهائد معترف بها.
ويتعهّد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وفق هذه الإتفاقية بتقديم خدمات المساندة للاتحاد في مجال التكوين المستمر من خلال تحديد الحاجيات من التكوين وإعداد المخططات التكوينية وهندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية بالإضافة إلى المساهمة في إعداد مرجعيات المهن والكفايات ودعم تركيز وظيفة التكوين المستمر داخل الاتحاد.
وسيتمّ بمقتضى هذه الإتفاقية إبرام اتفاقيات شراكة جهوية ووطنية خصوصية بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والجامعات والاتحادات الجهوية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف تنظيم وتمويل عمليات تكوين مستمر جماعية.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائها، وتمتد فترة صلوحيتها لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تهدف هذه الاتفاقية إلى تركيز شراكة خصوصية بين المركز والاتحاد وتوفير الدعم والاستشارة في مجال التكوين المستمر والتصرف في الموارد البشرية بما يتماشى والحاجيات الفعلية للاتحاد من خلال تحديد الحاجيات وإعداد المخططات التكوينية وتوفير التكوين في مجال هندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية والمساهمة في إعداد مرجعيات المهن والكفايات وعلى تركيز وظيفة التكوين المستمر داخل الاتحاد، كما تهدف هذه الإتفاقية إلى العمل على توفير أنشطة تكوين مستمر جهوية أو وطنية لفائدة موظفي الاتحاد ومنظوريه ومسؤوليه النقابيين وتوفير تكوين مستمر مفض لشهائد معترف بها.
ويتعهّد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وفق هذه الإتفاقية بتقديم خدمات المساندة للاتحاد في مجال التكوين المستمر من خلال تحديد الحاجيات من التكوين وإعداد المخططات التكوينية وهندسة التكوين والتصرف في الموارد البشرية بالإضافة إلى المساهمة في إعداد مرجعيات المهن والكفايات ودعم تركيز وظيفة التكوين المستمر داخل الاتحاد.
وسيتمّ بمقتضى هذه الإتفاقية إبرام اتفاقيات شراكة جهوية ووطنية خصوصية بين المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والجامعات والاتحادات الجهوية الراجعة بالنظر للاتحاد العام التونسي للشغل بهدف تنظيم وتمويل عمليات تكوين مستمر جماعية.
وتدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائها، وتمتد فترة صلوحيتها لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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