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قابس: نشطاء في البيئة والمجتمع المدني يطالبون بغلق الوحداث الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي

Jeudi 02 Mai 2019

Jeudi 02 Mai 2019
وات - طالب نشطاء في البيئة وفي المجتمع المدني بقابس، في وقفة احتجاجية نظموها عشية يوم الأربعاء، أمام مقر الإدارة الجهوية للمجمع الكيميائي التونسي بغلق الوحدات الصناعية لهذه المؤسسة لما تسببت فيه من تلوث هوائي وبحري أضر بصحة المواطنين وبمقومات التنمية بالجهة .

وشدّد النشطاء على ضرورة تغيير المنوال التنموي الحالي القائم على الصناعات الكيميائية بمنوال جديد يقوم على الصناعات النظيفة وعلى الفلاحة والأنشطة المجددة ذات القيمة المضافة العالية.


وحمّل المشاركون في هذا التحرك الاحتجاجي الدولة المسؤولية الكاملة في الوضع المتردي الذي آلت إليه أوضاع ولاية قابس وفي ما اعتبروه " جرائم بيئية " ارتكبت في حق الجهة وفي حق سكانها، مؤكدين أنه من حق أهالي الجهة أن يعيشوا في بيئة سليمة خالية من كل أشكال التلوث تماما مثلما نص على ذلك الدستور التونسي.

وقد توّجت هذه الوقفة الاحتجاجية بمسيرة سلمية باتجاه مقر الولاية انضم إليها العديد من المواطنين الذي انتقدوا الحكومة لـ "عدم حلحلة" الملف البيئي بالجهة وطالبوها بتحمل مسؤوليتها كاملة في هذا الملف.

  
  
     
  
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