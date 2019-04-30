الطرابلسي يدعو الى ضرورة تنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي ودعم مهرجان الجاز بالجهة

Mardi 30 Avril 2019



وات

- شدد وزير السياحة والصناعات التقليدية ، روني الطرابلسي، على ضرورة تنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي بما يساهم في دفع السياحة بالجهة في ظل حرص حكومي على تطوير منطقة الشمال الغربي.ويعتبر مطار طبرقة عين دراهم الدولي الذي تم تركيزه، سنة 1992 وتصل طاقة استيعابه الى 200 ألف مسافر سنويا من أبرز مكونات البنية الأساسية بطبرقة، إلا أنه ظل خلال السنوات الأخيرة شبه معطل ويقتصر دوره على تأمين رحلة او رحلتين سنويا .ودعا الطرابلسي، خلال اجتماع المجلس الجهوي للسياحة بجندوبة عقد امس الاثنين ، كذلك ، إلى مزيد دعم مهرجان الجاز بطبرقة واستحثاث نسق إنجاز مختلف المشاريع السياحية المبرمجة وايجاد حلول للنزل المغلقة والمسالك السياحية الغير مهيأة والمعالم الأثرية المهملة وفق بيانات نشرتها وزارة السياحة عى صفحتها الرسمية على موقع "فايس بوك".وأوصى بضرورة تثمين الامكانات الطبيعية التي تتوفر عليها الجهة والمعالم الأثرية والتاريخية المتميزة بما يمكن من مزيد الترويج للمنطقة واستقطاب عدد أكبر من الزوار والسواح في إطار السياحة البديلة.واطلع المشاركون، في الاجتماع خلال الاجتماع الذي حضره والي جندوبة، علي المرموري وعدد من نواب الشعب ورؤساء مختلف البلديات على بيانات مفصلة حول واقع القطاع السياحي بولاية جندوبة وأهم الصعوبات التي يواجهها والحلول الكفيلة بتجاوزها الى جانب الإستماع إلى طلبات ومقترحات أبناء الجهة لتطوير السياحة والصناعات التقليدية.يذكر ان ولاية جندوبة، وخاصة منطقتي طبرقة وعين دراهم، تشكلان اهم الوجهات الجاذبة للسياح وتزخر هذه المناطق بامكانيات طبيعية متنوعة حيث البحر والغابة والمواقع الاثرية والمحميات الطبيعية والمياه الساخنة، مما يجعل من القطاع السياحي رقما مهما في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، الا انه لم يحقق النتائج المرجوه منه.