beIN تفتح مكتبها في المغرب

Lundi 29 Avril 2019



بلاغ صحفي

- ضمن التزامها بالوصول إلى عملائها ومشاهديها حيثما كانوا، وتوسيع وجودها في الأسواق العالمية، افتتحت beIN التي تعتبر أكبر منصة إعلامية رياضية وترفيهية في المنطقة، أول مكتب لها بالمملكة المغربية في مدينة الدار البيضاء، بالإضافة إلى أول متجر beIN مخصص لخدمة عملائها وتلبية احتياجاتهم.هذا وقد تم اختيار موقع المكتب في شارع المسيرة الخضراء, رقم 42 ,الدار البيضاء، حيث تقدم beIN لعملائها خدمات ما قبل وما بعد البيع، وخدمات الاشتراكات الخاصة بالشركات والأعمال والمؤسسات التجارية، بالإضافة إلى اتفاقيات خصومات خاصة لهذه الفئة من العملاء.كما يتيح افتتاح " متجر beIN" الذي يعتبر الأول من نوعه في المغرب، توفيرأجهزة beIN والهدايا التذكارية بالإضافة إلى وجود موظفين ذوي خبرة مؤهلين للإجابة على أسئلة العملاء واستفساراتهم، وستكون خدمات المتجر متاحة لمدة 6 أيام في الأسبوع، من الاثنين إلى السبت من الساعة 9:00 صباحاً إلى الساعة 20:00 مساء.وقد صرح حمد الجابر مدير المبيعات الإقليمية لمجموعة beIN الإعلامية بهذه المناسبة قائلاً: " نتطلع وبغاية السرور والحماس لافتتاح أول مكتب لنا بالإضافة إلى" متجر beIN " في المملكة المغربية. كما نؤكد أن التزام beIN بإشراك قاعدة عملائها والتواصل معهم، وتوسيع وجودها في الأسواق الدولية هو على رأس أولوياتنا، ذلك لأن مشاهدينا وعملائنا هم جوهر أعمالنا، وعملية تقريبهم من عالم beIN هو الأمر الذي نطمح إليه والفرصة الواعدة لنجاحنا."ومن الجدير بالذكر أن لمجموعة beIN الإعلامية 9 مكاتب تمتد من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية إلى سيدني في أستراليا، حيث تلتزم المجموعة بتوسيع خدماتها وتوفير أفضل تجربة ممكنة لعملائها ومشاهديها في جميع أنحاء العالم.هذا وتقوم beIN بتقديم برامجها في 43 دولة حول العالم، بما في ذلك 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث يستمتع مشتركوها بمتابعتها للحصول على تجربة لا مثيل لها من حيث جودة البث والتعليق ذو المستوى العالمي. تبث المجموعة قنواتها على الأقمار الصناعية بدقة عرض 4K عالية الوضوح، كما أن مشاهدة beIN متوفرة على الأجهزة الهاتفية المحمولة، والكمبيوتر اللوحي، وأجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المتصلة الأخرى من خلال باقات beIN CONNECT.