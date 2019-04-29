توقيع اتفاقيات تعاون وبرامج تنفيذية بين تونس وغينيا الاستوائية

Lundi 29 Avril 2019



وات

- وقّعت تونس وغينيا الاستوائية، اليوم الإثنين، على اتفاقيتي تعاون وثلاثة برامج تنفيذية وذلك خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة بين البلدين.وتتمثل هذه الاتفاقيات في إتفاق تعاون في مجال التعليم العالي وإتفاق ثان يتعلق بالنهوض وتطوير قطاع الصناعات التقليدية، أما البرامج التنفيذية فهي على التوالي برنامج تنفيذي في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وبرنامج تنفيذي اخر يخصّ التعاون الثقافي أما البرنامج الثالث فيتعلق بالقطاع الفلاحي.وتولى التوقيع على هذه الاتفاقيات والبرامج وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي و نظيره الغيني الاستوائي، سيمون أويونو أسونو أنغي، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس يومي 29 و30 أفريل الجاري.وفي تصريح إعلامي عقب انتهاء أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة المنعقدة بوزارة الخارجية قال خميس الجهيناوي انه تم خلال الجلسة استعراض متابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرسمية التي أداها إلى تونس خلال شهر فيفري الماضي، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية.وأضاف الوزير قائلا:" قمنا خلال الاجتماع بمتابعة الوسائل الكفيلة بدعم التعاون المشترك خصوصا عبر وضع آلية للمتابعة لتطبيق الاتفاقيات المبرمة بين البلدين".من جهته شدد وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية عزم بلاده على دعم ترشح تونس للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي مشيرا الى ان وزارة خارجية بلاده شرعت في القيام بالإجراءات الضرورية لاستثناء التونسيين من تأشيرة الدخول إلى غينيا الاستوائية وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل .ويرافق وزير الخارجية الغيني الاستوائي في زيارته التي تستمر اليوم وغدا بدعوة من نظيره التونسي، وفد مكون من 25 فردا من كبار المسؤولين من ضمنهم وزير السياحة.يذكر انه تم خلال موكب انتظم بقصر قرطاج باشراف رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، يوم 27 فيفري الماضي، توقيع 8 اتفاقيات تعاون بين تونس وغينيا الاستوائية تهم مجالات متنوعة بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن إرساء مشاورات سياسية.