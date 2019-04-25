المنستير: خبراء تونسيون وأجانب يشاركون في المداولات السابعة والعشرون لطب الأسنان بالمنستير

Jeudi 25 Avril 2019



وات

- يشارك خبراء من تونس، ولبنان، والمغرب، وفرنسا، وبلجيكا، في فعاليات المداولات السابعة والعشرون لطب الأسنان بالمنستير التي تنتظم يومي 26 و27 أفريل الجاري بكلية طب الأسنان بالمنستير، ببادرة من كلية طب الأسنان بالمنستير وجمعية مداولات طب الأسنان، تحت عنوان "كفاءة من التشخيص إلى العلاج"، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، رئيس قسم الأطفال لطب الفم والأسنان ورئيس المداولات هشام غديرة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لمراسلة( وات) بالجهة، أن المشاركين في هذه المداولات، سيتطرقون، عبر 40 محاضرة علمية و50 محاضرة شفوية و100 معلقة علمية، إلى المستجدات في مجال طب الأسنان، وجراحة الفم وأمراض اللثة، وغرس الأسنان، والوقاية في طب أسنان الأطفال، والعلاج التحفظي، علاوة على التركيز على مزيد تجويد التشخيص والخدمات الصحية، من ذلك التطرق إلى مسألة استعمال التخدير الواعي والتنويم.وأضاف أنه سيتم، على هامش المداولات، تنظيم معرض للأدوات والتجهيزات الطبية المتعلقة بطب الأسنان بمشاركة 70 عارض مقابل 60 خلال الدورة الفارطة، وأوضح أنّ هذه التظاهرة هي علمية تكوينية تستهدف أطباء الأسنان في القطاعين العام والخاص والمقيمين وتهدف أيضا إلى تشجيع للباحثين الشبان، حيث تشمل إسناد جائزة لأفضل معلقة علمية، علاوة على أنّها فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المختصين.وفي تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، بيّنت، سماح سيود، رئيسة اليوم العلمي التكويني ما قبل المداولات حول " التخدير الواعي والتنويم في طب الأسنان" الملتئم اليوم بكلية طب الأسنان بالمنستير، أنّه تم إدراج العلاج بالتخدير الواعي في الممارسة الطبية لدى أطباء الأسنان، والذي يتم الالتجاء له خاصة في بعض الحالات الصعبة أو مع حاملي الإعاقة، فيما لم يتم بعد إدخال التنويم في مجال طب الأسنان بتونس.