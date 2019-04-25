صفاقس: جمعية براءة لحماية الطفولة المهددة تكشف وجود انتهاكات جسيمة بمركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي

Jeudi 25 Avril 2019
وات - كشفت جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الخميس بصفاقس، بالشراكة مع فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجود انتهاكات جسيمة في مركز الاحاطة والتوجيه الاجتماعي بالجهة شملت فئة الاطفال والنساء، وذلك من خلال تقديم تقرير استقصائي تم انجازه بين 25 ماي 2018 وأفريل 2019 .
وبين ذات التقرير أن الاعتداءات طالت 18 ضحية (15 من الاناث و3 من الذكور) من ضمنهم 16 من الاطفال، وتمثلت الانتهاكات في الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الاطفال والتحرش الجنسي والمواقعة والاغتصاب، بالاضافة الى عدم توفير الاحتياجات الاساسية من اكل (رداءة الاكل وعدم صلوحيته)، وملبس (عدم توفيره) ومواد تنظيف، وغياب الرعاية الصحية".
وذكرت احدى المقيمات في شهادة لها بالمناسبة انه تم ارتكاب الانتهاكات من قبل بعض أعوان الرعاية الحياتية بالمركز.
يذكر انه تم خلال اللقاء الاعلامي، عرض شريط فيديو يوثق شهادات للاطفال عن حجم الانتهاكات التي طالتهم الى جانب حضورهم لفعاليات الندوة.
يشار الى ان جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، قد انبعث في شهر فيفري 2019، ومن ابرز اهدافها الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ضد الاطفال والقيام بالرعاية والاحاطة النفسية اللازمة ازاءهم.
وبين ذات التقرير أن الاعتداءات طالت 18 ضحية (15 من الاناث و3 من الذكور) من ضمنهم 16 من الاطفال، وتمثلت الانتهاكات في الاعتداء بالعنف اللفظي والمادي على الاطفال والتحرش الجنسي والمواقعة والاغتصاب، بالاضافة الى عدم توفير الاحتياجات الاساسية من اكل (رداءة الاكل وعدم صلوحيته)، وملبس (عدم توفيره) ومواد تنظيف، وغياب الرعاية الصحية".
وذكرت احدى المقيمات في شهادة لها بالمناسبة انه تم ارتكاب الانتهاكات من قبل بعض أعوان الرعاية الحياتية بالمركز.
يذكر انه تم خلال اللقاء الاعلامي، عرض شريط فيديو يوثق شهادات للاطفال عن حجم الانتهاكات التي طالتهم الى جانب حضورهم لفعاليات الندوة.
يشار الى ان جمعية "براءة" لحماية الطفولة المهددة، قد انبعث في شهر فيفري 2019، ومن ابرز اهدافها الكشف عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة ضد الاطفال والقيام بالرعاية والاحاطة النفسية اللازمة ازاءهم.
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