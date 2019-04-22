العضوان الجديدان بالمجلس الأعلى للقضاء يؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 22 أفريل 2019 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية للعضوين الجديدين بالمجلس الأعلى للقضاء، نائلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّتها وحسين عمارة رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّته.
حضر الموكب عبد السلام قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.
حضر الموكب عبد السلام قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.
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Par:karimyousef (France )
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