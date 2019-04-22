Radio Babnet Tunisie On Air: Warda - Fi Youm Wi Leilah  

العضوان الجديدان بالمجلس الأعلى للقضاء يؤديان اليمين أمام رئيس الجمهورية

Lundi 22 Avril 2019

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الاثنين 22 أفريل 2019 بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية للعضوين الجديدين بالمجلس الأعلى للقضاء، نائلة القلال رئيس الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّتها وحسين عمارة رئيس الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية الأقدم في خطّته.

حضر الموكب عبد السلام قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية.



  
  
     
  
cadre-074981fa703b4aa52788cbfe0e3fc75f-2019-04-22 13:23:37






0 de 0 commentaires pour l'article 180979



En continu

الاثنين 22 أفريل 2019 | 16 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:27 19:02 16:01 12:25 05:36 04:01
25°
 25° % 50 :الرطــوبة
تونــس 12°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1223°-1430°-1425°-1523°-14
  • Avoirs en devises
    13448,5

  • (19 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,41378 DT        1$ =3,01930 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 avril)   698,4 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555942085|180979 1715|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires