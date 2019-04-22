احباط محاولة تهريب 5800 حبة دواء مخدر في اتجاه القطر الجزائري

Lundi 22 Avril 2019



باب نات

- تمكن صباح اليوم الإثنين 22 افريل 2019 اعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة ببوش من احباط محاولة تهريب كمية هامة من الادوية المخدرة في اتجاه القطر الجزاءري.وتتمثل تفاصيل العملية بحسب بلاغ للديوتنة, في الاشتباه في سيارة تحمل ترقيم جزائري تقدمت الى مصالح الديوانة للقيام باجراءات الخروج وباخضاعها للتفتيش الدقيق تبين وجود مخبأ مهيىء في تجاويف الباب الامامي الايسر يحتوي على اكياس بلاستيكية بها حوالي 5800 حبة من ادوية مخدرة وباستنطاق سائق السيارة الذي يحمل جنسية جزاءرية ومرافقه التونسي صرحا أنهما فأنا باقتناء هذه الحبوب المخدرة من احد الأسواق الموازية قصد ترويجها بالقطر الجزاءري وبمراجعة النيابة العمومية اذنت باحالة المشتبه بهما الى ادارة الابحاث الديوانية قصد الاخرين والبحث في مصدر هذه الحبوب المخدرة .تجدر الإشارة الى أن مصالح الديوانة تمكنت خلال الاشهر الثلاثة الفارطة من احباط عمليات مماثلة لتهريب ادوية مخدرة الى القطر الجزاءري عبر مختلف المكاتب الحدودية.