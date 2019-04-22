احباط محاولة تهريب 5800 حبة دواء مخدر في اتجاه القطر الجزائري

Lundi 22 Avril 2019
باب نات - تمكن صباح اليوم الإثنين 22 افريل 2019 اعوان فرقة تفتيش المسافرين بالمكتب الحدودي للديوانة ببوش من احباط محاولة تهريب كمية هامة من الادوية المخدرة في اتجاه القطر الجزاءري.
وتتمثل تفاصيل العملية بحسب بلاغ للديوتنة, في الاشتباه في سيارة تحمل ترقيم جزائري تقدمت الى مصالح الديوانة للقيام باجراءات الخروج وباخضاعها للتفتيش الدقيق تبين وجود مخبأ مهيىء في تجاويف الباب الامامي الايسر يحتوي على اكياس بلاستيكية بها حوالي 5800 حبة من ادوية مخدرة وباستنطاق سائق السيارة الذي يحمل جنسية جزاءرية ومرافقه التونسي صرحا أنهما فأنا باقتناء هذه الحبوب المخدرة من احد الأسواق الموازية قصد ترويجها بالقطر الجزاءري وبمراجعة النيابة العمومية اذنت باحالة المشتبه بهما الى ادارة الابحاث الديوانية قصد الاخرين والبحث في مصدر هذه الحبوب المخدرة .
تجدر الإشارة الى أن مصالح الديوانة تمكنت خلال الاشهر الثلاثة الفارطة من احباط عمليات مماثلة لتهريب ادوية مخدرة الى القطر الجزاءري عبر مختلف المكاتب الحدودية.
وتتمثل تفاصيل العملية بحسب بلاغ للديوتنة, في الاشتباه في سيارة تحمل ترقيم جزائري تقدمت الى مصالح الديوانة للقيام باجراءات الخروج وباخضاعها للتفتيش الدقيق تبين وجود مخبأ مهيىء في تجاويف الباب الامامي الايسر يحتوي على اكياس بلاستيكية بها حوالي 5800 حبة من ادوية مخدرة وباستنطاق سائق السيارة الذي يحمل جنسية جزاءرية ومرافقه التونسي صرحا أنهما فأنا باقتناء هذه الحبوب المخدرة من احد الأسواق الموازية قصد ترويجها بالقطر الجزاءري وبمراجعة النيابة العمومية اذنت باحالة المشتبه بهما الى ادارة الابحاث الديوانية قصد الاخرين والبحث في مصدر هذه الحبوب المخدرة .
تجدر الإشارة الى أن مصالح الديوانة تمكنت خلال الاشهر الثلاثة الفارطة من احباط عمليات مماثلة لتهريب ادوية مخدرة الى القطر الجزاءري عبر مختلف المكاتب الحدودية.
En continu
- 00:36 تونس و أبرهة الأشرم..
- Hier 23:33 قفصة : العثور على جثة بجبل عرباطة
- Hier 21:29 قفصة: تسجيل رجة ارضية بالقطار
- Hier 18:22 هل بدأ التعاون بين قرطاج+ و قناة التاسعة
- Hier 16:57 توزيع المهام في نداء تونس (مؤتمرالمنستير)
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:27
|19:02
|16:01
|12:25
|05:36
|04:01
|
23°
|29°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|29°-14
|23°-14
|30°-14
|25°-15
|23°-14
Follow @babnet_Tunisie
( 60 943) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 50 952) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 50 653) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 46 516) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 46 034) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 45 710) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 528) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 43 870) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 376) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 090) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 39 485) عبير موسى امام القضاء
( 37 437) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 896) راشد الخياري: السجناء انتقموا من
( 35 945) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 869) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 070) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 781) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 755) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 080) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 812) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:slimene (France )
Sur:حصيلة تفجيرات سريلانكا تصل إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح