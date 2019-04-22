رجال أعمال من روسيا يزورون تونس يومي 25 و26 أفريل 2019

Lundi 22 Avril 2019
وات - من المتوقع زيارة وفد من رؤساء المؤسسات الروسية، تونس، يومي 25 و26 أفريل 2019، لحضور فعاليات منتدى الاعمال التونسي الروسي، الذي سينتظم في إطار الإجتماع السابع للجنة ما بين الحكومات حول التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين.
ويمثل رجال الأعمال من روسيا مؤسسات تنشط في مجالات انتاج التجهيزات الفلاحية والمنتوجات الصيدلانية الطبيعية والسماد العضوي لتحسين التربة والانتاج البيولوجي لتربية الماشية، وفق ما أكّده مجلس الأعمال التونسي الروسي الطرف المنظم للمنتدى.
ويشمل اللقاء، الذي يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين، إجراء لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين والقيام بزيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية ومراكز التجديد والمؤسسات.
"تبدي المؤسسات الروسية اهتماما كبيرا للتعاون مع الطرف التونسي في مجالات التصدير الثنائي للمنتوجات الفلاحية والتجهيزات وإحداث شبكات من موزعي الخدمات وشبكات الخدمات وتنظيم الانتاج (مؤسسات مشتركة) في تونس وإرساء مشاريع للبنية التحتية والمشاركة في الصفقات العمومية"، وفق ما تقدم به مجلس الأعمال التونسي الروسي.
ويمثل رجال الأعمال من روسيا مؤسسات تنشط في مجالات انتاج التجهيزات الفلاحية والمنتوجات الصيدلانية الطبيعية والسماد العضوي لتحسين التربة والانتاج البيولوجي لتربية الماشية، وفق ما أكّده مجلس الأعمال التونسي الروسي الطرف المنظم للمنتدى.
ويشمل اللقاء، الذي يهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية بين البلدين، إجراء لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين والقيام بزيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية ومراكز التجديد والمؤسسات.
"تبدي المؤسسات الروسية اهتماما كبيرا للتعاون مع الطرف التونسي في مجالات التصدير الثنائي للمنتوجات الفلاحية والتجهيزات وإحداث شبكات من موزعي الخدمات وشبكات الخدمات وتنظيم الانتاج (مؤسسات مشتركة) في تونس وإرساء مشاريع للبنية التحتية والمشاركة في الصفقات العمومية"، وفق ما تقدم به مجلس الأعمال التونسي الروسي.
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Par:kamelnet ( )
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