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المؤتمر التأسيسي الجهوي لحركة تحيا تونس بصفاقس يفرز إنتخاب كاتبين عامين عن صفاقس 1 وصفاقس 2 بالتوافق

Dimanche 21 Avril 2019

Dimanche 21 Avril 2019
وات - تم اليوم الأحد، خلال المؤتمر التأسيسي الجهوي لحركة تحيا تونس بصفاقس، انتخاب كل من زياد الذويبي كاتبا عاما جهويا لفرع صفاقس 1 للحركة، وأمين بن حليمة في الخطة ذاتها عن صفاقس 2، وذلك باعتماد مبدأ التوافق.

وأفاد الذويبي في تصريح إعلامي، بأن المكتب الجهوي للحركة سيعمل على خدمة مصلحة تونس عموما ومصلحة جهة صفاقس بالأخص، لا سيما عبر الدفع بالمشاريع الكبرى المعطلة بها، مؤكدا الحرص على مزيد توعية فئات الشباب بضرورة الإقبال بكثافة على الانتخابات التشريعية القادمة، وأختيار من يروه الأقدر على خدمة البلاد.


من جهته، اعتبر بن حليمة، أن الشباب هو الوحيد القادر على قيادة البلاد والارتقاء بها نحو الأفضل، داعيا شباب جهة صفاقس ومختلف ولايات الجمهورية، إلى ضرورة الانخراط في العمل السياسي والقطع مع السلبية والإكتفاء بالوقوف على الربوة، على حد تعبيره.

وأكد أن حركة تحيا تونس، ضبطت خطة مستقبلية لاستقطاب أكثر ما يمكن من الطاقات الشبابية، واقناعهم ببرنامج الحزب وتحفيزهم على الانخراط في العمل السياسي، مضيفا أنه سيتم تقديم عديد المقترحات العملية للقيادات المركزية للحركة، من أجل حل المشاكل التي تعاني منها جهة صفاقس منذ عقود.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180935

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 21 Avril 2019 à 19h 32m |           
ما معنى إنتخاب بالتوافق ؟
حزب بداياته مغالطات وتعيينات لا يرجى منه خير



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