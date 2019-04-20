في اجتماع شعبي ببنزرت : المرزوقي ينتقد بشدة دعوة رئيس الحكومة بشأن ميثاق الأخلاق السياسية

Samedi 20 Avril 2019



وات

- انتقد رئيس حزب حراك تونس الإرادة، محمد المنصف المرزوقي، اليوم السبت، بشدة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بشأن دعوته لميثاق الأخلاق السياسية قبل انتخابات السنة الجارية.وأكد المرزوقي، في كلمة ألقاها أمام أبناء الحزب خلال اجتماع شعبي انتظم مساء اليوم السبت بمدينة بنزرت، أن "اعتماد عبارات الديموقراطية والأخلاق السياسية ومحاربة الفساد ليست إلا عبارات رنانة يراد بها الدجل والكذب على شعب المواطنين، وهي جزء من عملية تزييف تم الانطلاق في تنفيذها عبر آليات متعددة"، داعيا "رئيس الحكومة للاستقالة قبل الترشح للانتخابات المقبلة، باعتبارها من الأخلاق السياسية أيضا"، وفق تعبيره. وأكد أن "شعب المواطنين لن يقبل تزييف انتخابات 2019"، حاثا "كافة المكونات والشباب على الحضور، خصوصا لليقضة والمراقبة والتسجيل في الانتخابات"، لكسب ما سماها "معركة التصدي لكل تزييف لها".وتساءل المرزوقي في ذات الإطار قائلا "كيف يمكن للفاسدين أن يحاربوا الفساد.. إن الصراع الجاري في تونس هو صراع شعب المواطنين مع نخبة فاسدة"، ملاحظا أن "حزب حراك تونس الإرادة يملك منهجية واضحة المعالم تقوم على الصراحة مع المواطنين، والتأكيد على الأمل في الإصلاح وفق بروتوكول واضح يشدد على تنمية العمل البلدي والحكم المحلي المتناغم مع الحكم الوطني، وأيضا مبدأ الإقليم".كما جدد دعوة جميع الأطراف والهياكل في كامل البلاد إلى "وضع خطة خمسينية للحد من تأثيرات التغيرات المناخية والتصدي لها بعيدا عن الصراع السياسي".وفي مداخلة له خلال الاجتماع الشعبي حول "سبل مقاومة الفساد في تونس"، أشار القيادي بحراك تونس الإرادة وعضو مجلس نواب الشعب، عماد الدايمي، إلى أن محاربة الفساد تتطلب العزيمة والشجاعة.واعتبر أن حملة محاربة الفساد كانت من "قبيل تصفية الحسابات بين لوبيات تتصارع على بسط نفوذها في الحكم، وقامت على شعارات رنانة في غياب إرادة حقيقية للتصدي للفساد".ولاحظ الدايمي أن هذه الحملة كانت دون فاعلية تذكر رغم وجود النصوص والهياكل، مؤكدا أنه "على من يريد محاربة الفساد، أن يملك رؤية وطنية شاملة وخاصة الإرادة الحقيقية"، وفق تعبيره.