زغوان: معاينة سير عدد من المشاريع الرياضية وتدشين قاعة للرياضات الجماعية بالفحص

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- أدى كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول اليوم الجمعة زيارة إلى ولاية زغوان اطلع خلالها على سير إنجاز عدد من المشاريع الرياضية بالجهة.وقد عاين بالخصوص تقدم أشغال قاعة للرياضات الفردية وملعب معشب بمنطقة بئر حليمة يتم انجازهما ضمن مشاريع وكالة التهذيب والتجديد العمراني باعتمادات قدرت بحوالي 800 ألف دينارا فضلا عن أشغال إعادة تهيئة أرضية الملعب البلدي بزغوان وهذا المشروع تعطل استغلاله منذ 2010 لوجود إخلالات كبيرة على مستوى الأرضية علما وأن كلفة هذا المشروع بلغت حوالي 2 مليون دينارا دون اعتبار اعتمادات إعادة التهيئة المزمع القيام بها .كما تولى كاتب الدولة قبل ذلك تدشين قاعة للرياضات الجماعية بالفحص التي أنجزت بكلفة مالية قدرها 2 فاصل 4 مليون دينارا وزيارة مركز اختبار مادة التربية البدنية لإمتحانات الباكالوريا بالملعب البلدي.واعتبر كاتب الدولة أن المشاريع المبرمجة بولاية زغوان متقدمة بالقياس إلى بعض الجهات الأخرى مشيرا إلى ان وزارة شؤون الشباب والرياضة ستضع استراتيجية لتطوير المنشآت الرياضية بشكل يضمن قربها من الشباب ويوفر لهم الإقامة اللائقة لممارسة أنشطتهم الرياضية في ظروف مريحة.كما ستعمل على ترشيد المشاريع وإنجازها حسب الجدوى والمردودية وفق تقديره .