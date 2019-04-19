الجهيناوي يؤكّد ضرورة الاعداد الجيد للاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الايطالي

Vendredi 19 Avril 2019



باب نات

- استقبل وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 19 أفريل 2019، سفير إيطاليا بتونس،Lorenzo FANARA . ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أهمّ ملفات التعاون الثنائي التونسي الإيطالي و مشاريع الاتفاقيات المزمع توقيعها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين موفى شهر أفريل الجاري .وأكد الوزير، في هذا الاطار، ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق السياسي الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية في مختلف الميادين و أهمية إنجاح منتدى الأعمال التونسي الايطالي المزمع تنظيمه بهذه المناسبة لدفع الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين.