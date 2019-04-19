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الجهيناوي يؤكّد ضرورة الاعداد الجيد للاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون التونسي الايطالي

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
باب نات - استقبل وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي اليوم الجمعة 19 أفريل 2019، سفير إيطاليا بتونس،Lorenzo FANARA . ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض أهمّ ملفات التعاون الثنائي التونسي الإيطالي و مشاريع الاتفاقيات المزمع توقيعها بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون برئاسة رئيسي حكومتي البلدين موفى شهر أفريل الجاري .

وأكد الوزير، في هذا الاطار، ضرورة الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق السياسي الأول من نوعه في تاريخ العلاقات بين البلدين من أجل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائية في مختلف الميادين و أهمية إنجاح منتدى الأعمال التونسي الايطالي المزمع تنظيمه بهذه المناسبة لدفع الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين.



  
  
     
  
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