الدورة السابعة لمهرجان قفصة للفرجة الحية تنطلق مساء السبت

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- تنطلق مساء السبت 20 أفريل بمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة الدورة السابعة لمهرجان قفصة للفرجة الحية لتتواصل إلى غاية 27 من الشهر الحالي.ويكون الافتتاح بتقديم "كرنفال الفرجة الحية" يليه عرض مسرحي لنوال اسكندراني بعنوان "حيّ على الحياة" أو " Ré Existence".فيما تختتم الدورة بعرض مسرحية "خوف" للفاضل الجعايبي وجليلة بكار وهو عمل من إنتاج المسرح الوطني.هذه الدورة السابعة تسجل تكريم وجهين مسرحيين وأكاديميين بارزين هما محمد مسعود إدريس ومحمد مؤمن، فضلا عن اسنضافة كل من الجزائر والمغرب من خلال عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "تفضّلي يا آنسة" (الجزائر)، والثاني بعنوان "واقع خرافي" (المغرب).أما بخصوص المسرحيات التونسية فسيتم عرض كل من مسرحية "روفيزور" و"القادمون" و"ما خلصناش ما نخلصوش" و"حب تحت المراقبة" و"نوارات الجردون".وبرمج منظمو هذه التظاهرة في دورتها السابعة تربّصين اثنين يحتضنهما فضاء مركز الفنون الدرامية والركحية، الأول خاص باللعب الدرامي تحت إشراف الأستاذ نوفل المسمعي، والثاني في "تعلّمية المسرح وتقنية الحضور الحسي والبدني" من تأطير الأستاذ سامي النصري.ويتابع المهتمون بالفن الرابع مسامرات مع كل من المسرحيين محمد مؤمن وغازي الزغباني حول محوري "المسرح العبثي" و"آليات النقد المسرحي"، فضلا عن تجليات مسرحية وموسيقية وشعرية يومية انطلاقا من السادسة مساء بمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة.فيما يستضيف المهرجان إعلاميين وفنانين وهم حاتم دربال وأماني بولعراس وحافظ العلياني وفرحات هنانة ومحمد الهادي فرحاني ومنصور الصغير، فيما تكرّم الدورة كلاّ من محمد مسعود إدريس ومحمد مؤمن.