تونس: رياح قوية جدا في شكل هبات إلى غاية الأحد

Vendredi 19 Avril 2019



وات

- يتميز الوضع الجوي، بداية من الجمعة 19 إلى غاية الأحد 21 أفريل 2019، بهبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تتراوح سرعتها من 60 إلى 80 كلم/س.ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تصل هذه الرياح في شكل هبات إلى حدود 100 كلم/س لتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى ما دون 300 مترا.