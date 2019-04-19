تونس: رياح قوية جدا في شكل هبات إلى غاية الأحد

Vendredi 19 Avril 2019
وات - يتميز الوضع الجوي، بداية من الجمعة 19 إلى غاية الأحد 21 أفريل 2019، بهبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تتراوح سرعتها من 60 إلى 80 كلم/س.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تصل هذه الرياح في شكل هبات إلى حدود 100 كلم/س لتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى ما دون 300 مترا.
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تصل هذه الرياح في شكل هبات إلى حدود 100 كلم/س لتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى ما دون 300 مترا.
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Par:Chebbonatome (Tunisia )
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