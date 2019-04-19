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تونس: رياح قوية جدا في شكل هبات إلى غاية الأحد

Vendredi 19 Avril 2019

Vendredi 19 Avril 2019
وات - يتميز الوضع الجوي، بداية من الجمعة 19 إلى غاية الأحد 21 أفريل 2019، بهبوب رياح قوية إلى قوية جدا بالمناطق الساحلية وبالجنوب حيث تتراوح سرعتها من 60 إلى 80 كلم/س.

ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تصل هذه الرياح في شكل هبات إلى حدود 100 كلم/س لتكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى ما دون 300 مترا.


  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 180810

Tomjerry  (Tunisia)  |Vendredi 19 Avril 2019 à 14h 08m |           
نسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به
ونعوذ بالله من شرّها وشرّ ما أرسلت به



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