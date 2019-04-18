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رئيس الجمهورية يشرف على موكب الإحتفال بالذكرى 63 لعيد قوات الأمن الداخلي

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الخميس 18 أفريل 2019 بقصر قرطاج، على موكب الإحتفال بالذكرى 63 لعيد قوات الأمن الداخلي تحـــــــت شعــــار " قوات الأمن عيون ساهرة على الأمن الوطني".
وبعد تحية العلم على أنغام النشيد الوطني وأمام تشكيلات من مختلف قوات الأمن الداخلي توجه رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالأمر اليومي.




وتولى رئيس الجمهورية منح شارات الرتب والأوسمة لثلة من أعوان قوات الأمن الوطني.

حضر الموكب بالخصوص رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة يوسف الشاهد وعدد من أعضائها وثلة من إطارات وزارة الداخلية والقيادات الأمنية.

  
  
     
  
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