تفاصيل جلسة محاكمة سامي الفهري بلحسن الطرابلسي وعبد الوهاب عبد الله

Jeudi 18 Avril 2019



باب نات

- مثل صباح اليوم الخميس في حالة سراح امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي الاعلامي سامي الفهري والمستشار الاعلامي سابقا لبن علي عبد الوهاب عبد الله والمديرين العامين الخمس السابقين للتلفزة التونسية وهم كل من المنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر ومحمد الفهري شلبي وابراهيم الفريضي وذلك لمحاكتهم فيما عرف بقضية كاكتوس برود التى رفعتها أثر الثورة للتلفزة التونسية وبينت ان شركة كاكتوس وبتدخل من بن علي استغلت معدات للتلفزة واحتكرت عائدات الاشهار مما خلف لها اضرار فاقت20 مليارا ...هذا واحيل بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي بحالة فرار ...وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للتلفزة لم تجهز بعد فقررت تاخير القضية وقد فوض محامو المتهمين والنيابة التاخير فقررت المحكمة تحديد موعد 15 جوان للنظر في القضية مجددا ..