Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - El-Hob-Kolo  

تفاصيل جلسة محاكمة سامي الفهري بلحسن الطرابلسي وعبد الوهاب عبد الله

Jeudi 18 Avril 2019

Jeudi 18 Avril 2019
باب نات - مثل صباح اليوم الخميس في حالة سراح امام الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي الاعلامي سامي الفهري والمستشار الاعلامي سابقا لبن علي عبد الوهاب عبد الله والمديرين العامين الخمس السابقين للتلفزة التونسية وهم كل من المنصف قوجة ومصطفى الخماري والهادي بن نصر ومحمد الفهري شلبي وابراهيم الفريضي وذلك لمحاكتهم فيما عرف بقضية كاكتوس برود التى رفعتها أثر الثورة للتلفزة التونسية وبينت ان شركة كاكتوس وبتدخل من بن علي استغلت معدات للتلفزة واحتكرت عائدات الاشهار مما خلف لها اضرار فاقت20 مليارا ...
هذا واحيل بن علي وصهره بلحسن الطرابلسي بحالة فرار ...

وقد تبين للمحكمة ان نتيجة الاختبار المتعلقة بتحديد الاضرار التى حصلت للتلفزة لم تجهز بعد فقررت تاخير القضية وقد فوض محامو المتهمين والنيابة التاخير فقررت المحكمة تحديد موعد 15 جوان للنظر في القضية مجددا ..


  
  
     
  
cadre-a89693d671d3a70fce291323bba33a92-2019-04-18 09:59:14






1 de 1 commentaires pour l'article 180735

Volcano  (Tunisia)  |Jeudi 18 Avril 2019 à 14h 15m |           
سنة 2019 ولم تجهز بعد اختبارات لتقدير اضرار منذ سنة 2011
كان من الاجدر البدء بمحاكمة الخبراء ومن تسبب في تقصيرهم او تاخيرهم و كاني بمن تتم محتكمته يرفع صوته عاليا قائلا : " انا الدولة "



En continu

الجمعة 19 أفريل 2019 | 13 شعبان 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:24 18:59 16:00 12:25 05:40 04:06
18°
 23° % 63 :الرطــوبة
تونــس 14°
9.3 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
23°-1420°-1521°-1630°-1526°-15
  • Avoirs en devises
    13416,7

  • (18 avril)
  • Jours d'importation
    78
  •              1 € = 3,42409 DT        1$ =3,02778 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 avril)   1388,1 MDT





Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2019 |1555665635|180735 20640|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires