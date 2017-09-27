تدخلات المقاولات الصغرى في صيانة الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية
Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات -
تواصل المقاولات الصغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات أشغالها في كافة ولايات الجمهورية وبحسب بلاغ لوزارة التجهيز , يعمل أصحاب المقاولات على الاعتناء بكافة الطرقات المرقمة من خلال تنظيف حواشيها والقيام بأشغال الجهر والاعتناء بالمساحات الخضراء وصيانة المنشآت المائية.
وخصصت الوزارة 4 مليون دينار للتشجير وتنظيف وكنس ورفع الأتربة وجهر شبكة تصريف مياه الأمطار في حين تم تخصيص 5 مليون دينار لإصلاح مجاري المياه الإسمنتية وإصلاح حافة الرصيف وإنجاز المتاريس وتبليط الأرصفة وصيانة وتغيير أغطية البالوعات.
Publié le:2017-09-27 13:39:40
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Par:3azizou (Tunisia )
Sur: تحجير السّفر على مستشار بنزاعات الدولة