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Economie|

تدخلات المقاولات الصغرى في صيانة الطرقات في مختلف ولايات الجمهورية

Mercredi 27 Septembre 2017
بــاب نــات - تواصل المقاولات الصغرى في مجال الصيانة العادية للطرقات أشغالها في كافة ولايات الجمهورية وبحسب بلاغ لوزارة التجهيز , يعمل أصحاب المقاولات على الاعتناء بكافة الطرقات المرقمة من خلال تنظيف حواشيها والقيام بأشغال الجهر والاعتناء بالمساحات الخضراء وصيانة المنشآت المائية.

وخصصت الوزارة 4 مليون دينار للتشجير وتنظيف وكنس ورفع الأتربة وجهر شبكة تصريف مياه الأمطار في حين تم تخصيص 5 مليون دينار لإصلاح مجاري المياه الإسمنتية وإصلاح حافة الرصيف وإنجاز المتاريس وتبليط الأرصفة وصيانة وتغيير أغطية البالوعات.




Publié le:2017-09-27 13:39:40

  
  
  
  
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