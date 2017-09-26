إيقاف 56 شخصا خلال حملات أمنية بولاية المنستير

وأسفرت حملة أمنية موسعة نظمتها منطقة الأمن الوطني في المنستير أمس في مدن المنستير والساحلين والوردانين وخنيس وتواصلت حتى فجر اليوم عن إيقاف 31 شخصا صادرة في حقهم مناشير تفتيش في قضايا حق عام مختلفة ومن بينهم شخصان صادرة في حق أحدهما ستة مناشير تفتيش والثاني خمسة مناشير تفتيش لفائدة القضاء أو جهات أمنية علاوة على إيقاف خمسة أشخاص بتهمة استهلاك مادة مخدرة وإيقاف عنصرين بتهمة تكوين وفاق من أجل الشروع في تنظيم عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو ايطاليا.
وأسفرت حملة أمنية نظمتها أيضا أمس منطقة الحرس الوطني بطبلبة من ولاية المنستير على مستوى المعتمديات والمدن الراجعة لها بالنظر وخاصة في مدينتي قصر هلال والمكنين عن إيقاف 16 شخصا مفتشا عنهم في قضايا حق عام مختلفة.
وحجز أعوان الحرس الوطني خلال هذه الحملة ثلاث سيارت محل تفتيش ودراجتين ناريتين إلى جانب تحرير 61 محضرا عدليا وجبائيا و87 مخالفة مرورية ومراقبة 778 وسيلة نقل وهويّة 1249 شخصاحسب ما ذكره مصدر من الحرس الوطني.
Publié le:2017-09-26 21:06:47
Par:essoltan (France )
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