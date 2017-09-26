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Justice|

تفكيك شبكة دولية مختصة في تدليس تأشيرات السفر إلى أوروبا وإفتعال وثائق رسمية بإستعمال أختام مدلسة

Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني يوم 22 سبتمبر الحالي من تفكيك شبكة دولية مختصة في تدليس تأشيرات السفر إلى أوروبا وافتعال وثائق رسمية باستعمال أختام مدلسة.

ووفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الثلاثاء، تم القاء القبض على أربعة أشخاص ينتمون لهذه الشبكة، من أجل تدليس تأشيرات السفر إلى أوروبا وافتعال وثائق رسمية باستعمال أختام مدلسة من بينها أختام خاصة بمؤسسات الدولة وأخرى تابعة لبنوك وشركات خاصة .


و تم حجز لدى الموقوفين 6 جوازات سفر و3 أصول تأشيرات سفر مدلسة و19 ختما مفتعلا ووحدة مركزية وآلة سكانار وآلة لتجفيف الأظافر وثلاثة هواتف جوالة ومبلغ 3000 دينار و77 نسخة من تأشيرة سفر مفتعلة.
وبإستشارة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهم ومازالت الأبحاث متواصلة، بحسب ذات المصدر.

Publié le:2017-09-26 19:17:14

  
  
  
  
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