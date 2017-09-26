Publié le:2017-09-26 14:01:48
تحجير السّفر على مستشار بنزاعات الدولة
Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات - أفادت اذاعة موزاييك أنّ قرارا صدر أمس الاثنين 25 سبتمبر 2017 يقضي بتحجير السّفر على أحد المستشارين المقرّرين العامين لنزاعات الدولة، بناء على شكاية قدّمتها وزارة أملاك الدولة إلى القضاء بعد ثبوت تورّطه في ملفّات ومضاربات متعلّقة بعقارات على ملك الدولة والتلاعب بالمال العام.
Publié le:2017-09-26 14:01:48
Publié le:2017-09-26 14:01:48
cadre-51c5be208099ef8eed867de4bc616e7b-2017-09-26 14:01:48
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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