نحو بعث غرفة تجارية تونسية-رومانية وبرامج شراكة فاعلة بين بنزرت وعدد من مدن رومانيا

وبين في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، في اعقاب جلسة عمل جمعته بوالي بنزرت محمد قويدر في مقر الولاية بحضور رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الشرقي فوزي بن عيسى، وثلة من الاطارات الفنية والمحلية، وعضو مجلس نواب الشعب لمياء الدريدي "حرص الجانب الروماني على مزيد دفع وتدعيم الشراكة الرومانية التونسية في اكثر من مجال (ثقافي وسياسي واقتصادي وتنموي وتربوي واكاديمي)، خاصة مع وجود 1700 طالب تونسي برومانيا، وتدعيم الشراكة بين المدن الرومانية وولاية بنزرت، وتحفيز رجال الاعمال الرومانيين على الاستثمار بالجهة، ومزيد توطيد العلاقة الموجودة بين الغرفة التجارية ببنزرت ونظيرتها ببوخارست".
من ناحيته، اشاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة للشمال الشرقي ببنزرت فوزي بن عيسى "بعمق التعاون والروابط بين الغرفة التجارية ببنزرت ونظيرتها ببوخارست والتي تعود لسنة 2007"، وفق تعبيره، وبين ان "من اسباب عدم التسويق الجيد والاستثمار الامثل لتلك الروابط والعلاقات الهامة، غياب خط بحري او جوي مباشر بين تونس ورومانيا من اجل مزيد دفع التعاون الثنائي".
من جانبه، قدم والي بنزرت بسطة عن الخصائص التنموية ومكامن الاستثمار والتعاون المتوفرة بالجهة في كل المجالات والقطاعات، واعرب عن استعداد المجلس الجهوي ببنزرت "ابرام اتفاقيات شراكة مع المدن والمناطق الرومانية الراغبة في ذلك".
يشار الى انه كان للسفير الروماني، جلسة عمل موسعة بمقر الغرفة التجارية والصناعية للشمال الشرقي، حول سبل مزيد تفعيل الشراكة التونسية الرومانية بالجهة، الى جانب زيارة القطب التنموي للصناعات الغذائية ببنزرت، والاطلاع على التجربة التونسية في مجال تثمين تحويل المنتوج الفلاحي بانواعه، وسبل تحفيز المستثمر الروماني على الانتصاب بالمكان.
طارق/باشا
Publié le:2017-09-26 13:19:16
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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