رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بالاعتداء على كاتبها العام وعضو لجنة الدفاع عن المفروزين أمنيا بالقصبة وتطالب بفتح تحقيق

وأوضحت الرابطة في بيان لها أن صورة الحادثة تتمثل أنه أثناء اعتصام المفروزين أمنيا أمام قصر الحكومة بالقصبة في انتظار لقاء سيجمع لجنة التفاوض حول ملفهم بالناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني تدخل البوليس لفض الاعتصام ووقع اعتداء بالعنف على عدد من المعتصمين ومحاولة إيقاف بعضهم.
وبينت أنه بمجرد تدخل عضو الرابطة بشير العبيدي لمنع قوات الأمن من استعمال العنف الشديد ضد أحد الشبان استعمل البوليس ضده نفس الاسلوب القمعي واعتدى عليه بالعنف الشديد.
وحذرت الرابطة من العودة الى الحلول الأمنية في التعامل مع الحراك الاجتماعي مبينة أن القمع والتضييق عليها لن يزيدها إلا إصرارا على المضي قدما في القيام بمهامها كاملة وفي لعب دورها الطبيعي في الدفاع عن كل الحقوق والحريات.
وطالبت الرابطة بفتح "تحقيق مستقل" في حادثة الاعتداء وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المعتدين مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في القيام بالحق الشخصي وتتبع المعتدين قضائيا لما يمثله الكاتب العام من صفة اعتبارية ورسمية.
Publié le:2017-09-26 13:14:21
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur:التهمة… إرتداء مريول مانيش مسامح