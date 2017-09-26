نسبة المشاركة في الاضراب القطاعي للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك تتجاوز 75 بالمائة (كاتب عام الجامعة)
Mardi 26 Septembre 2017
بــاب نــات -
نفذت الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء اضرابا قطاعيا بمختلف جهات البلاد، احتجاجا على رفض الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية امضاء الملحق التعديلي عدد 14 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية، تطبيقا للاتفاق النهائي للزيادات في الاجور بعنوان 2016 و2017 المؤرخ في 10 مارس 2017 وقال كاتب عام الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك، طاهر البرباري في تصريح ل(وات) ان نسبة المشاركة في هذا الاضراب الذي شمل جميع المؤسسات التابعة لقطاع المسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية تجاوزت 75 بالمائة الى حدود العاشرة صباحا".
واعتبر ان هذا الاضراب حقق "نجاحا فاق كل التصورات"، حسب تعبيره، بالنظر الى ما "تعرض له العمال من وسائل ترهيب وتخويف بواسطة بلاغات وعدول تنفيذ لمنع الاضراب ومحاولات منظمة الاعراف برمجة جلسات تفاوض بغية تأجيل الاضراب، الأمر الذي رفضته الجامعة العامة للمعادن"، وفق تصريحه.
وشدد كاتب عام الجامعة على انه "لا مجال للتراجع عما تم الاتفاق بشانه بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف في هذا المجال"، مؤكدا رفض اتحاد الشغل للشروط التي طرحتها الغرفة الوطنية للمسابك والتعدين والبناءات الميكانيكية التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة، لإمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية، والمتمثلة في تضمينه تواريخ محددة لتفعيل الزيادة في الاجور واحكام خاصة، كالتي وقع تضمينها في الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج.
Publié le:2017-09-26 12:25:32
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Par:fenac (Tunisia ) Par Mobile
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