الاساتذة الناجحين في (كاباس 2017) يتطالبون بالانتداب الفوري

وعبرت التنسيقية، في بيان توضيحي للرأي العام، عن "استغرابها من البرنامج الذي ستعتمده وزارة التربية في تكوينهم طيلة سنتين والذي لا يمت بصلة لتقنيات ومناهج التعليم التربوي لتأهيل الأساتذة مهنيا ،اضافة الى اعتمادها أسلوبا غير مفهوم وغامض في التعامل مع الناجحين خاصة في علاقة بتفاصيل الانتداب و الرواتب".
وأكدت أن "الخيارات اللامهنية المسقطة التي تعتمدها وزارة التربية تجعل من الأساتذة الناجحين عرضة للتلاعب بهم والإلتفاف على حقهم القانوني في التشغيل خاصة وانه لم يصدر منها الى حد الان أي قرار او منشور يوضح مصير الناجحين"، وفق ذات البيان.
وأضافت التنسيقية الوطنية للاساتذة الناجحين في مناظرة (كاباس 2017)، أن "الأساتذة غير معنيين بالقرارات والسياسات الإرتجالية للوزارة و التي لا تعدو أن تكون سوى تطبيق لإملاءات و برامج معادية لإرادة أبناء الشعب" مشيرة الى أن "البرنامج الدراسي المزمع تطبيقه طيلة سنتين من التكوين يعتمد على منظومة النجاح بالنقاط (crédit) والتي لا تخص الناجحين في "الكاباس" في شيء بل تخص طلبة الماجستير العادي المعمول به في المسار الاكاديمي في الكليات".
كما شددت على ضرورة "الإنتداب الفوري مع التكوين الموازي المستمر وضمان حق الاساتذة الناجحين في التمتع بالرواتب مثلهم مثل باقي الأساتذة" داعية "كافة الأساتذة الناجحين في المناظرة الى الالتفاف حول مطالبهم والذود عن حقهم المشروع في الإنتداب".
يشار، الى ان وزارة التربية، اعلنت على موقع الشبكة التربوية ،على النتائج النهائية للمناظرة الخارجية للدخول إلى مرحلة تكوين للحصول على شهادة الماجستير المهني في علوم التربية .
Publié le:2017-09-26 10:32:19
Par:zama9tel (Tunisia )
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