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Sport

بطولة فرنسا - لاعب ''ران'' وهبي الخزري يسجل هدفه الثاني ويغادر الميدان مصابا

Dimanche 24 Septembre 2017
بــاب نــات - سجل متوسط الميدان الدولي التونسي وهبي الخزي هدفه الثاني مساء اليوم الاحد مع فريقه "
Rennes" ضمن الجولة 7 للبطولة الفرنسية لكرة القدم.
وجاء الهدف في د 53 من ركلة جزاء في اللقاء الذي جمع "ران" بفريق "سانت اتيان" وانتهى بالتعادل 2/2 وقد غادر الخزري ارضية الميدان بسبب الاصابة في الدقيقة 78 وسجل اللاعب التونسي هدفه الاول مع "ران" ضد فريق مرسيليا (د2) في ملعب فيلودروم في مباراة انتهت بفوز "ران" 1/3 وكان وهبي الخزري انتقل هذا الموسم الى "ران" قادما من فريق "سندرلاند" الانقليزي على سبيل الاعارة.



Publié le:2017-09-24 19:06:53

  
  
  
  
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