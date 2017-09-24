بطولة فرنسا - لاعب ''ران'' وهبي الخزري يسجل هدفه الثاني ويغادر الميدان مصابا

Rennes" ضمن الجولة 7 للبطولة الفرنسية لكرة القدم.
وجاء الهدف في د 53 من ركلة جزاء في اللقاء الذي جمع "ران" بفريق "سانت اتيان" وانتهى بالتعادل 2/2 وقد غادر الخزري ارضية الميدان بسبب الاصابة في الدقيقة 78 وسجل اللاعب التونسي هدفه الاول مع "ران" ضد فريق مرسيليا (د2) في ملعب فيلودروم في مباراة انتهت بفوز "ران" 1/3 وكان وهبي الخزري انتقل هذا الموسم الى "ران" قادما من فريق "سندرلاند" الانقليزي على سبيل الاعارة.
Publié le:2017-09-24 19:06:53
Par:mandhouj (France )
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