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تسرّب للغاز يفجّر منزلا ويتلف كافة محتوياته في منطقة الجديدة بولاية منوبة

Vendredi 22 Septembre 2017
بــاب نــات - تسبّب تسرب غاز داخل منزل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بمنطقة "قشبة" من معتمدية الجديدة بولاية منوبة في انفجار هزّ أركان المنزل و انهيار جدرانه وإتلاف كافة محتوياته، في حين لم تسجّل خسائر بشرية وأصيب صاحب المنزل بحروق طفيفة أثناء محاولته إنقاد أفراد عائلته، حسب ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية مراسلة (وات) بالجهة.

وتفيد صورة الحادثة أنّ تسرّب الغاز من قارورة الغاز المسال داخل المطبخ واستمرّ طيلة الليل تسبّب في انفجار بالمنزل في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا عندما قام الأب بالضغط على المفتاح الكهربائي لإنارة المنزل وقد تدخّل أعوان الحماية المدنية بمنوبة وأعوان الحرس الوطني لمعاينة الأضرار الحاصلة وفتح تحقيق في الحادثة في حين تمّ نقل الأب المصاب بحروق طفيفة على مستوى اليد إلى المستشفى المحلي بطبربة حيث تمّ إسعافه.



Publié le:2017-09-22 19:04:52

  
  
  
  
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