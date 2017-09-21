تونس تشارك من 19 الى 21 سبتمبر في صالون ''بروميار فيزيون باريس''

ويشرف على المشاركة التونسية، التي تمتد على 182 متر مربع، كل من مركز النهوض بالصادرات وقطب التنافسية بالمنستير وتركز الدورة الحالية للصالون على المنتوجات التونسية بهدف مصاحبة الناشطين في قطاع النسيج التونسي والتعريف بمميزات هذا القطاع.
وقام منظمو التظاهرة، التي تستقطب رواد صناعة الموضة عبر العالم، باعداد فضاء يمتد على 100 متر مربع سيخصص لاسبوع موضة تونس.
واشار مركز النهوض بالصادرات الى ان المشاركة التونسية ساعدت على التعريف بالمنتوجات التونسية وتثمينها خاصة وان التظاهرة تجمع المهنيين المختصين في انتاج الملابس والنسيج والالياف وكذلك الدباغة الى جانب عقد لقاءات الاعمال مما يشكل قاعدة للعارضين و نافذة على قطاع الموضة.
Publié le:2017-09-21 09:15:51
Par:libre (France )
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