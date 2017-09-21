Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Kolli Da Kan Leeh  
Economie

تونس تشارك من 19 الى 21 سبتمبر في صالون ''بروميار فيزيون باريس''

Jeudi 21 Septembre 2017
بــاب نــات - تشارك تونس كضيف شرف في صالون "بروميار فيزيون باريس"، من 19 الى 21 سبتمبر 2017 ، عبر 15 شركة تعرض منتوجاتها من صناعات الجلد والاحذية وغيرهما من المنتوجات.

ويشرف على المشاركة التونسية، التي تمتد على 182 متر مربع، كل من مركز النهوض بالصادرات وقطب التنافسية بالمنستير وتركز الدورة الحالية للصالون على المنتوجات التونسية بهدف مصاحبة الناشطين في قطاع النسيج التونسي والتعريف بمميزات هذا القطاع.


وقام منظمو التظاهرة، التي تستقطب رواد صناعة الموضة عبر العالم، باعداد فضاء يمتد على 100 متر مربع سيخصص لاسبوع موضة تونس.
واشار مركز النهوض بالصادرات الى ان المشاركة التونسية ساعدت على التعريف بالمنتوجات التونسية وتثمينها خاصة وان التظاهرة تجمع المهنيين المختصين في انتاج الملابس والنسيج والالياف وكذلك الدباغة الى جانب عقد لقاءات الاعمال مما يشكل قاعدة للعارضين و نافذة على قطاع الموضة.

Publié le:2017-09-21 09:15:51

  
  
  
  
cadre-0de79b6de9dcf58b21472db3cefb9ca0-2017-09-21 09:15:51





0 de 0 commentaires pour l'article 147977



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13049,0

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,91654 DT        1$ =2,43999 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   868,3 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |147977 325|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires